Congresista demócrata de Texas hace llamado a la “resistencia”

El Congresista demócrata, Lloyd Doggett, quien representa al estado de Texas en Washington, hizo lo que ninguno de sus colegas republicanos ha hecho desde que Donald Trump asumió la presidencia: tuvo una reunión abierta con sus votantes.

La reunión de demócratas de Austin que se llevó a cabo en el Mary E. Branch Gymnasium, de la universidad Huston-Tillotson, se caracterizó por la asistencia de unas 700 personas que apoyan el movimiento Indivisible, una red nacional antiTrump que nació en Austin, la cual permitiría que el golpe de Doggett al presidente sea efectivo.

Durante la reunión, Doggett dijo que esta semana los republicanos en el Congreso presionarán para que Obamacare sea eliminado.

No obstante, asegura que los republicanos se niegan hasta ahora a ver de qué se trata el plan que lo reemplazará.

“Mi mensaje puede resumirse en una palabra: resistencia”.

Watch my Sunday interview with @KVUE re Russian/Trump connections and much more. https://t.co/p3djerzdas

— Lloyd Doggett (@RepLloydDoggett) March 6, 2017