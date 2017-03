Ciudad de Dallas contratará a más operadores para servicio de emergencias 911

En un esfuerzo de evitar las demoras al llamar al servicio de emergencias 911, la Ciudad de Dallas realizará una feria de empleo para operadores.

De acuerdo a un comunicado, el Departamento de Policía de Dallas estará empleando a operadores del 911 y empleados para el centro de llamadas.

La feria surge raíz de demoras al llamar al 911 en los últimos meses. El Comité de Seguridad Púbica del Ayuntamiento convocó a reunión el lunes 27 de marzo y dicen que aún no han recibido un informe detallado de lo que está ocurriendo. El presidente del Comité, Adam Medrano, dijo no estar satisfecho en que el comité aún no tenga un documento sobre las demoras en las llamadas al servicio de emergencia.

CBS Dallas, junto con otros medios, reportaron que la niñera de un menor de 6 meses que murió, intentó llamar al 911 sin poder comunicarse. La ciudad dijo que el problema ha sido que las llamadas son abandonadas, o que las personas cuelgan, después que no son inmediatamente contestadas.

Esto requiere que las operadores regresen las llamadas que aparecen como perdidas, lo cual dicen ha resultado en las demoras. Las llamadas abandonadas se han asociado con teléfonos T-Mobile por un problema técnico.

En un esfuerzo de solucionar el problema, la ciudad ha cambiado los mensajes que las personas reciben de la contestadora automática cuando llaman al 911.

“Ahora se comunicarán con la operadora o, sino, recibirán un mensaje indicando que hay que esperar, pero por favor no cuelguen”, dijo Mónica Córdova, portavoz de la Ciudad de Dallas.

La empresa T-Mobile también envió técnicos para averiguar cuál era el problema que causa las demoras.

La feria de empleo se realizará el 31 de marzo y 1 de abril de 7 a.m. hasta las 5 p.m. Complete la solicitud en la página de internet de la Ciudad de Dallas o llame al 214-670-5915. El salario anual para un operador ronda, en promedio, entre 33 mil y 56 mil dólares, según las autoridades.

