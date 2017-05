Activistas de Dallas llaman a mantener la calma a pesar de ley contra ciudades ‘santuario’

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó ley SB4 el domingo 7 de mayo, una normativa que varios activistas han llamado antinmigrante. A pesar de eso, representantes de organizaciones y grupos a favor de los inmigrantes de Dallas, Texas, dijeron el lunes 8 de mayo que la comunidad no debe vivir con temor.

La propuesta de ley SB 4 obligará a las autoridades locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Aunque la ley fue firmada por el gobernador, no entrara en vigencia hasta el 1 de septiembre.

“Son casi cuatro meses hasta que entre en vigencia, esto va para las cortes”, dijo José Manuel Santoyo, un activista.

Durante la rueda de prensa justo antes de que la Cámara de Representes Estatales de Texas votara para aprobar SB4, funcionarios de Dallas dijeron que planificaban demandar a Abbott si firmaba la ley.

El juez Clay Jenkins, del condado de Dallas, tuiteó el domingo que la ley creará temor en la comunidad y habrá menos personas reportando crimen. El juez llamó a la ley una medida tipo “muéstrame tus papeles” y una violación de los derechos de los ciudadanos.

Gov. Abbott Signs Show Me Your Papers Bill In Texas « CBS Dallas / Fort Worth STUPID LAW WILL HAVE BAD RESULTS ❗️ https://t.co/1aXFPaYX5n

— Judge Clay Jenkins (@JudgeClayJ) May 8, 2017