El Miami film festival anunció las películas que estarán en su edición #34 y nos complace compartir que #ElIncaFilm forma parte de esta selección. Esta proyección será la primera que se haga luego de la ratificación de la Censura en Venezuela.@miamifilm #MiamiFF #libertadeexpresion #yoquieroverelinca #NoalaCensura. Felicitamos a los realizadores de @lasoledadfilm y @elamparofilm quienes han sido seleccionados también para representar a Venezuela.

