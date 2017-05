Cierran una rampa de la I-285 en Fulton por incendio de automóvil

Esta madrugada un incendio de un tráiler que transportaba automóviles ocasionó el cierre de la rampa hacia la I-285 norte desde la I-20 East en el condado de Fulton.

El incendio empezó a las 4:40 de la madrugada y fue extinguido antes de las 6 a.m., de acuerdo con el WSB hour Traffic Center.

La rampa fue reabierta poco antes de las 7:30 de la mañana.

Ramp is open ! After #Atlanta firefighters battle car carrier fire on NB I-285 on-ramp from I-20 E – https://t.co/OWc4UxrNRc pic.twitter.com/kagQHGGiyF

