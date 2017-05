ÚLTIMA HORA: Ataque en Universidad de Texas deja un muerto y varios lesionados (VIDEO Y FOTOS)

Una persona murió y tres más han sido llevadas al hospital lesionadas luego de un ataque con cuchillo en el campus de la Universidad de Texas en Austin (UT, por sus siglas en inglés), la tarde del lunes 1 de mayo, informaron los Servicios de Emergencia Médica del condado de Travis (EMS por sus siglas en inglés), según el Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.

De momento no está claro si las víctimas son estudiantes de UT o visitantes del campus.

La policía de la universidad dice que tienen a un sospechoso en custodia y el público ya no está bajo amenaza. Las autoridades han solicitado a los residentes de Austin que eviten circular cerca de la 21st street y la calle Speedway.

EN DIRECTO:

Cerca de la 1:46 p.m. los socorristas respondieron a un reporte de apuñalamiento cerca del Gregory Gym en el 2101 de Speedway.

EMS reportó que llevaron a tres personas con heridas de gravedad al University Medical Center Brackenridge, según el periódico.

Multiple people reportedly stabbed on @UTAustin campus near Gregory Gym. 1 person in custody. APD assisting @UTAustinPolice. Avoid the area. — Austin Police Dept (@Austin_Police) May 1, 2017

Cerca de una docena de unidades de la policía llegaron al lugar para apoyar a la policía de la universidad, la cual está liderando la atención tras el ataque, dijo la vocera Amanda Cole.

More photos from the scene: pic.twitter.com/XZpymHUvgt — The Daily Texan (@thedailytexan) May 1, 2017