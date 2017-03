¿Qué pasaría con mis hijos si me deportan? La pregunta que muchos se hacen en Texas

Muchas familias inmigrantes están más preocupadas que nunca.

Una mujer embarazada con presión alta que no quiere ir al hospital porque tiene miedo que sea detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Padres de familia que temen por la estabilidad económica y emocional de sus hijos si son deportados.

Personas que cuestionan si pueden confiar en la policía local para reportar un accidente.

Estas son algunas de las historias que ha escuchado Maricela Galván, una madre que decidió crear un círculo comunitario donde los padres de familia puedan hablar de sus miedos y crear planes de emergencia.

Con el incremento de la desconfianza en las instituciones y en los oficiales que se supone están para protegerlos, estos círculos comunitarios ayudan a crear una red de seguridad para intentar asegurar el bienestar de los niños, en caso de que algo suceda.

Estas precauciones se han vuelto más urgentes ante una nueva ola de resentimiento en el país en contra de la comunidad inmigrante y el temor a más acciones por parte de las autoridades migratorias, como el operativo nacional este mes que en Austin resultó en la captura de 51 personas.

Galván, quien llegó a Estados Unidos con su esposo hace 17 años y tiene dos hijos que son beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), es una de las fundadoras de la red de apoyo Unidad 11 en Austin.

Dijo que la idea de la Unidad 11 surgió primero en Arizona cuando ese estado aprobó el proyecto de ley del Senado SB 1070, que creaba medidas más estrictas de inmigración.

Hasta ahora, el grupo ha tenido dos juntas. En ellas, las familias han compartido consejos, repasado los derechos básicos de los inmigrantes y hablado de temas como los temores que los padres tienen con respecto a sus hijos y la inquietud de no saber si pueden confiar en la policía local para reportar un crimen.

“Una pregunta que me han hecho es, ‘¿qué tal si estos derechos no me los dan?’”, dijo Galván. “‘¿Si nada más nos deportan y no nos dan permiso de hacer una llamada, de pelear nuestro caso?’”.

El propósito de la Unidad 11 en Austin, dijo, es para que los miembros se apoyen uno al otro en caso de que alguien sea detenido por la policía o ICE, tener un abogado listo para “poder sacar a esa persona de la cárcel”.

Ella espera que en el futuro puedan crear un fondo de ayuda para los miembros y con el dinero pagar las fianzas.

En una de las juntas, Galván dijo que el Consulado de México en Austin estuvo disponible a través de una llamada en conferencia para responder a las preocupaciones de la gente presente.

Algunos, dijo, preguntaron si sus hijos nacidos en Estados Unidos podrían obtener la doble ciudadanía de México.

En las reuniones se les dice que deben mantener los documentos legales y números de emergencia en un lugar seguro e informarles a los hijos dónde encontrarlos.

“No necesariamente debemos decirles ‘Oh, si inmigración nos agarra’”, dijo Galván. No, “‘en caso de que cualquier cosa pase. Puede ser un accidente, puede ser algún problema, y ustedes (los hijos) ya saben dónde están esos documentos’”.

La confianza que tengan los niños depende en gran parte de la calma que demuestren los mismos padres, dijo.

Protecciones para niños en las escuelas

Es el miedo y la incertidumbre que ha llevado a algunos padres de familia a dejar de llevar a sus hijos a la escuela por temor a ser detenidos por las autoridades, ya sean agentes de la policía o por ICE. Muchos padres de familia no saben que las escuelas son zonas que ICE por lo general evita por ser una “zona sensible”.

Héctor Leiva Jr., portavoz de la escuela chárter KIPP Austin Public Schools, dijo que no todas las escuelas chárter KIPP han reaccionado de la misma manera ante los recientes operativos de ICE. Por ejemplo, dijo, KIPP Austin College Prep ha organizado círculos comunitarios con los padres de familia para hablar de sus temores y ofrecer recursos.

Parte de la información que KIPP considera importante comunicarles a los padres, dijo Leiva, es sobre la política de ICE de lo que la agencia llama “zonas/localidades sensibles”. ICE considera que los operativos en estas zonas “por lo general deberían ser evitadas”, según el sitio web del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Estas zonas incluyen la mayoría de las instituciones educativas –como las escuelas de primaria a preparatoria, universidades, guarderías certificadas, entre otras– lugares de tratamiento médico como los hospitales, centros de culto como las sinagogas e iglesias, lugares donde se llevan a cabo ceremonias o celebraciones religiosas como bodas o funerales, y ubicaciones donde se estén llevando a cabo manifestaciones o mítines políticos.

“Incluso las paradas del autobús escolar, ya sean designadas o conocidas y que no sean oficiales, son todas designadas zonas sensibles”, dijo Leiva. “Es donde los padres de familia van a congregarse a esperar a que lleguen sus niños”.

ICE sólo puede entrar a localizar o detener a alguien en uno de estos lugares bajo “circunstancias apremiantes” como, por ejemplo, si un crimen se está llevando a cabo y la persona a quien están persiguiendo entra a una de estas zonas, o si buscan a una persona en específico que esté cometiendo un delito dentro de una de estas zonas sensibles.

De lo contrario, los agentes de ICE necesitarían obtener un permiso especial por parte de un superior “para poder entrar a la escuela o a una de estas zonas sensibles”, explicó Leiva.

Pero, aun así, bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), “[las escuelas] no podemos otorgar información acerca de nuestros estudiantes sin un pedido directamente de un juez”, aseguró.

Si algo pasa, ¿Qué les sucede a los hijos?

Elissa Steglich, profesora de la clínica de inmigración de la Universidad de Texas en Austin (UT), dijo que es importante que la gente obtenga una consulta legal acerca de su estatus migratorio para estar bien informados en caso de ser detenidos. Los padres de familia no deberían esperar hasta que algo suceda y deberían empezar a ahorrar dinero para poder pagar una fianza, en caso de que un ser querido sea detenido. Cada familia debe asignar a una persona que pueda pagar la fianza, quien debe ser un residente permanente legal o un ciudadano estadounidense, dijo Steglich.

Recomendó a los padres de familia asignar a una persona que pueda hacerse cargo del cuidado de sus niños en caso de que algo les suceda.

A través del Código Familiar de Texas existe un acuerdo de autorización para parientes que no sean los padres en donde la persona asignada tiene la autorización de tomar decisiones importantes en la vida del niño. Este acuerdo “no es una determinación de custodia”, ni le quita los derechos custodiales a un padre, explicó.

Steighlich dijo que el acuerdo no es una solución perfecta, porque no estipula específicamente bajo qué circunstancias se le otorga estas responsabilidades al familiar o voluntario.

“No puede estar limitado a ‘esto sólo entra en efecto en caso de que sea deportado’”, dijo. “No es una gran solución para un reto que enfrentan las familias de estatus migratorios diversos”.

Aún así, es importante que los padres asignen a una persona que se haga cargo de los niños para que estos no caigan en manos de los Servicios de Protección para los Niños (CPS) del estado.

Los padres también deben tomar en cuenta los temores y el daño psicológico infligido en el niño. Según Marialy González, psicóloga en inmigración, los niños obtienen su información de los medios y de sus compañeros de escuela.

González dijo que desde los 7 años se les puede empezar a explicar la situación a los niños.

“Depende de la circunstancia específica de esa familia y la edad de la criatura es lo que hacemos y cómo lo hacemos”, dijo González.

Aunque los padres intenten esconder la realidad, los niños presienten que algo ocurre, dijo González. La falta de comunicación abierta puede llevar a que los niños se sientan solos.

Por esta razón, es esencial que las familias empiecen a crear un plan de emergencia, busquen asesoría legal y apoyo psicológico para que así con sus hijos puedan tener una red de seguridad que los respalde.

