La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) emitió el martes una “alerta de viaje” a quienes entren a Texas luego de que el gobernador republicano, Greg Abbott, firmara el domingo una controversial ley contra las ciudades ‘santuario’, informa The Hill.

La organización advierte de posibles violaciones a derechos constitucionales de las personas.

“La ACLU tiene como fin proteger a todos los texanos y a cualquier persona – sin importar su situación migratoria – del acoso ilegal por parte de las autoridades en el estado”, declaró Lorella Praeli, directora en política migratoria de la organización.

Because of the passage of #SB4, we are issuing a Texas travel advisory.

If your rights have been violated, call @ACLUTx at 1-888-507-2970. pic.twitter.com/dKxSAK8nKm

— ACLU National (@ACLU) May 9, 2017