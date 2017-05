Hombre acusado de apuñalar a estudiantes de la Universidad de Texas en Austin dijo que no recordaba el ataque  

Kendrex White, el hombre acusado de apuñalar a cuatro estudiantes de la Universidad de Texas en Austin (UT, por sus siglas en inglés), el lunes 1 de mayo, de los cuales uno murió, dijo a la policía que no recordaba el ataque, según una declaración jurada presentada el miércoles 3 de mayo por la mañana en el condado de Travis.

Cuando el Departamento de Policía de UT (UTPD, por sus siglas en inglés) le preguntó a White, de 21 años de edad, si sabia por qué estaba siendo interrogado, el informe dice que respondió que “sí, acusaciones de empujar a alguien y creo que por usar un arma”.

Según el reporte de la policía, cuando le preguntaron si estaba escuchando voces, dijo que su mente le dijo que “dijera la verdad y rechazara cualquier acción que hiciera porque realmente no sucedió”.

White dijo que era posible que había usado un cuchillo para golpear a alguien, pero que no lo recordaba, dice la declaración jurada. White terminó la entrevista diciendo a los investigadores “si hice algo que no recuerdo, entonces quiero que me lo digan”.

Una fuente cercana reveló esta semana que se creía que White estaba sufriendo de una enfermedad mental el día de los ataques.

White pudo haber estado atacando a otras víctimas, pero fue detenido por un oficial de policía de la UT cuando ingresó al dormitorio del Jester Center, según el documento.

White está acusado de asesinato en la muerte de Harrison Brown. Su fianza se fijó en un millón de dólares. A White aún no le han asignado a un abogado o una fecha para una audiencia preliminar, de acuerdo con los registros judiciales.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.