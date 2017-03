Falta de visitantes mexicanos impacta ventas en centros comerciales de San Marcos, Texas

Por muchos años, los centros comerciales de San Marcos, en Texas, han visto venir a turistas Mexicanos en busca de ofertas. Las placas mexicanas se podían observar en casi todo el estacionamiento y era común ver a la gente subirse a los autobuses turísticos para hacer sus compras.

“No he visto un autobús en un tiempo”, dijo Bradley Tanksley, gerente de la tienda Nueva York, New York. “Hemos tenido mucha más gente de aquí y de los estados más cercanos, pero no muchos de México”.

Los funcionarios de San Marcos dicen que los ingresos por impuestos sobre la venta de febrero bajaron un 9 por ciento, o en unos 200,697 dolares, en comparación con el mismo mes del año pasado. Ellos creen que parte de la disminución de las ventas es el resultado de menos turistas extranjeros, particularmente los de México, para quienes la ciudad era su destino comercial.

Esto marca la segunda disminución consecutiva después de que los ingresos de enero vieron una caída de más del 3 por ciento. Las ventas al por menor tuvieron impacto de casi un 10 por ciento en el primer mes del año, pero fueron parcialmente compensadas por un aumento del 9 por ciento en las ventas de alojamientos y alimentos, y un aumento del 36 por ciento en el comercio al por mayor..

La directora de finanzas de la Ciudad, Heather Hurlbet, agregó que las cifras de este año también podrían parecer más bajas debido al aumento de la recaudación de impuestos que se produjo después de la construcción del centro de distribución de Amazon el año pasado.

Rebecca Ibarra Ramírez, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la ciudad, dijo que el reciente descenso de los compradores de México es probable debido al debilitado valor del peso comparado con el dólar. El peso llegó a un mínimo histórico bajo en comparación al dólar en enero, pero se ha ido recuperando lentamente. Esta semana, el valor de cada peso mexicano se cotizó apenas por encima de los cinco centavos de dólar.

La depresión se produjo en medio del aumento de la ejecución de las ordenes ejecutivas de inmigración por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la idea de un muro fronterizo, y las amenazas de borrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sin embargo, Ibarra Ramírez, dijo que no está tan preocupada por la disminución, diciendo que San Marcos regularmente “ve estos altibajos”. Hurlbert dijo que su oficina estará “supervisando cuidadosamente” los ingresos fiscales en los próximos meses.

“No quiero ser irreverente al respecto”, dijo Hurlbert. “No es una causa de gran preocupación, pero estamos preocupados y siendo diligentes vigilando de cerca, y somos capaces de modificar nuestros gastos si es necesario”.

Los Mexicanos han sido por mucho tiempo los mejores consumidores de Tanger Outlets y San Marcos Premium Outlets. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Texas en San Marcos, mostró que los compradores Mexicanos que vinieron de vacaciones a las tiendas de venta a finales de 2008 gastaron aproximadamente el doble que los Estadounidenses.

Roxanne Anis, gerente asistente de la tienda GoldToe en Tanger, dijo que ella ha notado que en los últimos meses, menos Mexicanos vienen de compras a la tienda de calcetines. Anis añadió que aquellos que vienen le dicen que financieramente, no tiene sentido para mucha gente.

“Gran parte de nuestro tráfico está muy fuertemente basado en la gente de México y simplemente no se acercan”, dijo Anis. “El cambio del dólar al peso es muy alto, así que no tiene sentido venir porque pagan lo mismo en México que aquí”.

Un incentivo para los compradores internacionales es el reembolso de impuestos de ventas ofrecido por el estado. Carolyn Petty, presidenta de TaxFree Shopping Limited, que tiene un quiosco en Tanger Outlets, dijo que ella y otros colegas de empresas relacionadas con el turismo han estado viajando a México con más frecuencia últimamente para tratar de despertar el interés en el turismo de compras y facilitar la llegada de los viajeros.

“Acabo de leer informes de personas en la frontera diciendo: ‘No vayas de compras a Texas. Compra productos mexicanos'”, dijo Petty. “Y nosotros estamos diciendo: ‘No, ¡te queremos!'”

La caída en los ingresos por impuestos a las ventas tuvo sentido para muchos compradores en Tanger en un día de la semana reciente. Garvin Biscette, de 40 años, dijo que no tenía ninguna duda de que la desaceleración en los viajes internacionales es una reacción a la retórica política de Trump y a sus acciones en materia de inmigración.

“Creo que mucha gente evitará venir a Estados Unidos debido a sus políticas”, dijo Biscette, que es originaria del Caribe pero vive en Austin ahora. “Y eso va a perjudicar a la economía”.

Gerardo Villareal, de 66 años, vino con su familia a Tanger desde Austin en un reciente día de la semana.

Villareal, originario de México, dijo que los miembros de la familia y otros que conoce que aún viven en México están ofendidos por los cambios de Trump en las políticas de inmigración y la aplicación de la ley.

“La gente no quiere gastar dinero como antes”, dijo Villareal.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispanico

