Alejandrina Guzmán, una estudiante de cuarto año de Gobierno y Estudios México Americanos, hizo historia en la Universidad de Texas en Austin (UT, por sus siglas en inglés) el jueves 9 de marzo, cuando se convirtió en la primera hispana en ser electa presidenta del cuerpo estudiantil del campus en la capital de Texas.

Ella y su vicepresidente, Micky Wolf, ganaron en una elección de segunda vuelta en todo el campus con cerca del 54 por ciento, un margen de casi 800 votos.

Guzmán, quien también será la primera presidenta con una discapacidad física, dijo que en su primer año en la universidad no era una fan del gobierno estudiantil, pero durante su segundo año, una amiga la invitó a participar, reportó KXAN News.

Como parte de la campaña “Alejandrina y Micky”, Guzmán dijo que se postuló como presidenta del cuerpo estudiantil porque se dio cuenta de lo importante que era para ella representar y abogar por los estudiantes que provienen de comunidades desatendidas en el campus.

Guzmán dijo “ser capaz de dar ese empoderamiento y ser capaz de dar esa esperanza a los estudiantes y decir: ‘Mira, lo que estás pasando es válido. Es absolutamente válido, y también podemos avanzar juntos y hacer de UT un lugar mejor para todos nosotros'”, reportó KXAN News.

La campaña de Guzmán, que utilizó el lema “Let’s RALLY”-Represent All Longhorns Like You, se desarrolló con seis puntos: diversidad e inclusión, accesibilidad para estudiantes discapacitados, abordar la agresión sexual, asequibilidad de la universidad, servicio, espíritu y tradición.

Guzmán dijo que el primer tema que atenderá como presidenta del cuerpo estudiantil será la accesibilidad, ya que en una escuela tan conocida y tan grande como UT, esto debería ser una prioridad, reportó KXAN News.

El presidente saliente del cuerpo estudiantil, Kevin Helgren, escribió un mensaje en su cuenta de Facebook diciendo, “postularse para presidente del cuerpo estudiantil y vicepresidente en una de las universidades más grandes del mundo no es tarea pequeña, requiere de una cantidad tremenda de coraje, vulnerabilidad y sacrificio”.

En su mensaje, Helgren demostró estar emocionado, felicitando a Guzmán y Wolf por su triunfo y reconoció el esfuerzo de las otras dos campañas.

“Estoy emocionado de ver dónde toma el liderazgo nuestro apasionado cuerpo estudiantil”, dijo Helgren.

En UT, han pasado 17 años desde que se eligiera el último presidente afroamericano del cuerpo estudiantil, Daron Roberts, y seis años desde la última vez que se eligiera a una presidenta, Natalie Butler. La elección de Guzmán marca un hito al tratarse de la primera presidenta latina.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.

