El fútbol, un deporte que no conoce de idiomas o fronteras en el centro de Texas

Durante una práctica de fútbol recientemente en la preparatoria Eastside Memorial, Agustín Mejía le dio un pase a Anthony Guzmán, quien desvió el balón hacia sus compañeros de equipo, Ahmed Mohamed y Muath Farea, quienes participaban en el mismo ejercicio.

La pelota se deslizó por el terreno de juego con facilidad y dirección clara, a diferencia de los diversos recorridos de los jugadores que forman parte del equipo más diverso, y uno de los mejores, de fútbol juvenil masculino de la división 4A en el centro de Texas.

“No somos únicamente un equipo de fútbol, somos casi una familia”, dijo Mejía, un estudiante del onceavo grado que habla con voz suave y juega la posición de centrocampista para los Panthers, el equipo que está invicto en dos juegos de la temporada del Distrito 26-4A. “Todos nos apoyamos unos a otros. Tenemos una buena relación fuera del campo y eso nos ayuda en la cancha”.

Mejía creció en el estado de Hidalgo, en el centro de México; Guzmán es de Texas. Farea vino a Estados Unidos de Arabia Saudita y Mohamed llegó de Sudán.

Son parte de un equipo que tiene jugadores de siete países diferentes que abarcan tres continentes. Una mezcla multicultural que refleja tanto la composición del este de Austin, como la de la preparatoria internacional del distrito escolar de Austin, (International High School en inglés o IHS).

IHS está albergada dentro de la preparatoria Eastside Memorial y provee un programa de inglés intensivo para los inmigrantes de noveno y décimo grado, y para los estudiantes que son refugiados y viven en el distrito.

Para los estudiantes de IHS, quienes pueden competir en atletismo para la preparatoria Eastside Memorial, el fútbol se ha convertido en algo más que sólo una actividad extracurricular. Frecuentemente, es un recordatorio de un pasado familiar y una manera de sentir que pertenecen a su nuevo hogar en Estados Unidos.

De los 19 jugadores en el equipo de selección de Eastside Memorial, siete asisten a la preparatoria internacional y ocho son antiguos estudiantes de IHS que decidieron quedarse en Eastside Memorial después de haber terminado los dos años en IHS.

El español es el idioma más común dentro del equipo, el cual incluye a una docena de jugadores de México o de países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Guatemala.

“Es pertenecer a una comunidad”, dijo el entrenador de los Panthers, Joshua Zapata. “Hace que los muchachos se involucren en su comunidad y hace que ellos se sientan que pertenecen aquí. Debido al soccer, ellos hablan con personas con las que no hablarían de otra forma”.

Durante una práctica reciente, Zapata señaló juguetonamente a Farea mientras hablaba acerca de su compañero.

“Los muchachos bromean”, dijo Zapata. “Muath dice que es hondureño, dice algunas palabras en español y les dice ¡Oye, soy tu hermano! El español es el idioma unificador en el campo”.

Durante los tres años como entrenador en Eastside Memorial, Zapata ha ayudado a construir un programa de futbol floreciente. La escuela cuenta con un equipo de selección y dos equipos de pre-selección.

Hace un año, los Panthers calificaron para los juegos de eliminatoria de la Clase 5A, y recientemente le ganaron a Giddings por 2 a 0, sobrepasando al equipo que está en tercer lugar de la encuesta de la Clase 4A, Región IV, elaborada por la Asociación de Entrenadores de Fútbol Soccer de Texas.

En general, Eastside Memorial ha tenido un puntaje de 7-2-2 esta temporada, después de haber terminado con 10-5-5 en 2015, cuando una pérdida de 1-0 contra Vista Ridge en las eliminatorias de la Clase 5A le impidieron a los Panthers anotar su primera victoria tras temporada, luego de que Eastside Memorial volviera a abrir en 2008.

Un nuevo comienzo

Conocida antes como la preparatoria Johnston, la escuela fue cerrada por el estado, después de que sus estudiantes no alcanzaran a cumplir con los estándares académicos. Fue reabierta como Eastside Memorial, y el currículum ha sido reevaluado varias veces con efectos positivos.

En cuanto al fútbol, “el talento siempre ha estado ahí, pero estaba un poco desorganizado”, dijo Zapata, quien se graduó de la preparatoria Austin High en 2005 y pasó tres temporadas como entrenador del equipo de preselección de la preparatoria Travis antes de llegar a Eastside Memorial. “Mi primer año aquí, la escuela terminaba a las 4:20 p.m. y no empezábamos a practicar hasta las 5:15 p.m. Los muchachos llegaban rezagados. Ahora los muchachos llegan temprano a las prácticas. Están aquí antes de que yo llegue, lo cual no hubiera ocurrido hace tres años”.

Eastside Memorial tiene una matrícula estudiantil de 850, la cual incluye a los 261 estudiantes de la preparatoria internacional, y es la única escuela en el distrito de Austin que compite en el la Liga Inter Escolar Universitaria en la Clase 4A.

Viajar para competir

Después de haber estado competiendo con escuelas del nivel Clase 5A, que tenían un mayor número de alumnos matriculados, pero que al estar más cerca disminuían los costos de viaje para el equipo, los Panthers pertenecen ahora a un distrito con siete equipos en la Clase 4A que incluye Taylor, La Grange, Giddings y Smithville.

Aunque cambiar de clasificación nivela el terreno para los Panthers, el aumento en el tiempo de viaje ha creado una nueva serie de dolores de cabeza para Zapata, para quien su carga como maestro incluye clases de inglés avanzado y escritura creativa.

“Para mí como maestro ha sido difícil”, dijo. “Tenemos que viajar bastante, y eso me aleja del salón de clases y aleja a los muchachos del salón. Incluso tuve que obtener una licencia para manejar el autobús. Esa es la desventaja de cambiar de posición en la liga”.

“Pero es bueno para el equipo poder jugar contra escuelas de nuestro tamaño. Es más justo para nosotros y espero que nos ayude cuando lleguen las eliminatorias”.

Nada le ayuda más al equipo que la abundancia de jugadores talentosos. El colectivo de habilidades y conocimiento entre los Panthers les da una ventaja sobre muchos equipos, dijo Zapata, y contrarresta la falta de experiencia al jugar fútbol de manera organizada.

“Los muchachos han estado jugando desde que eran muy chicos”, dijo el entrenador. “Algunas veces, todavía tienen que entender las reglas, como las substituciones y las pequeñas cosas en las que no te fijas cuando estás jugando con tus amigos, pero tienen mucha habilidad técnica. En cuanto a talento, están fuera de serie”.

El nivel de juego de los jugadores en Eastside Memorial le llamó rápidamente la atención a Guzmán, un mediocampista defensivo de la preparatoria Austin.

“Al principio estaba un poco escéptico”, dijo. “Pensé que se quedarían mucho con el balón para ellos mismos, pero conforme los he llegado a conocer mejor, estamos jugando juntos como equipo mejor y mejor. La selección de tiros, pases, todo. Cada jugador tiene un toque especial con la pelota. Esto es bueno porque contra equipos diferentes, no conocen nuestro estilo de juego. No saben nada acerca de la manera en que jugamos. Les es difícil ajustarse”.

Mejía dijo que entre los Panthers, la cultura compartida del fútbol ha creado un vínculo entre los jugadores aún cuando solo han estado juntos en la cancha por una temporada o dos.

“El soccer es similar al que todos conocemos”, dijo él. “Casi todos aquí son de México, Honduras, El Salvador o Guatemala. Tenemos el mismo estilo de juego. El control de la pelota, pasarla de un lado al otro. Nos ayuda como equipo”.

Aparte de una serie de apariciones en los playoffs de 2009 a 2012 por el equipo de softbol de la escuela, ningún otro equipo del Eastside Memorial ha igualado el puesto de postemporada ganado por el equipo de fútbol de los muchachos la temporada pasada.

“La mayoría de la gente en la escuela sabe que somos un buen equipo”, dijo Guzmán. “Ahora otras escuelas se están dando cuenta. A lo mejor no nos reconocían antes de un juego. Pero después de que jugamos, se maravillan de quiénes somos”.

“Creemos que vamos a llegar muy lejos, aún al estado. Puede que no seamos tan grandes como otros equipos, pero con nuestro toque, no hay competencia. Una vez que tocamos la pelota, no hay manera de que nos puedan alcanzar”.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

Stephen Hawking: la humanidad debe controlar su instinto agresivo o afrontar su extinción.