Después de un año, su muerte genera cambios en la Universidad de Texas

La implementación de las recomendaciones de un informe del Departamento de Seguridad Pública en Texas (DPS, por sus siglas en inglés), sobre la seguridad de la institución, sigue siendo un proyecto a largo plazo.

Los funcionarios esperan que esta campaña de concientización permita a los estudiantes pensar más en su seguridad.

Según el decano de la facultad de artes de la Universidad de Texas, Dough Dempster, “es nuestro trabajo educarlos, y eso comienza con mantenerlos seguros y saludables. Ese es mi trabajo.”

La muerte de Haruka Weiser hace un año cambió a UT. La universidad estaba destrozada por el dolor y la introspección, mientras los estudiantes se enfrentaban a un crimen tan violento y al azar que sucedía en su campus.

“Eso impulsó ese miedo, y fue palpable la primavera pasada”, dijo el jefe de policía de la UT, David Carter.

El shock y el temor de la comunidad universitaria llevó a una revisión de la seguridad del campus por recomendación del Departamento de Seguridad Pública de Texas, pero la transformación también incluyó un cambio en la actitud de los estudiantes y padres hacia la seguridad personal en el campus.

“El compromiso de los estudiantes ha sido muy alto en esto”, dijo Carter. La muerte de Weiser “hizo que la gente pensara (en su seguridad) cuando tal vez no hubieran pensado en algunas de esas cuestiones”.

Después del asesinato de la joven estudiante, la seguridad en el campus se volvió una prioridad, la policía de UT aumentó la vigilancia.

Se removió la vegetación densa para mejorar la visibilidad en las áreas donde caminan los estudiantes, especialmente el camino en donde Weiser fue asesinada.

La iluminación se mejoró en Speedway, una ruta peatonal importante en el campus. Se cambiaron las cerraduras a los edificios de la universidad.

Sin embargo, y a pesar de que la universidad está progresando, el tamaño del campus representa un desafío. La implementación completa de las recomendaciones del DPS y la modernización de los 164 edificios de la universidad tardará meses, si no años.

Y aunque la muerte de Weiser estaba en el otro lado de la universidad, el área del campus del oeste ha seguido siendo un problema para la policía y los padres de UT.

Cada año escolar, aproximadamente 20 mil personas transitan por UT y West Campus, el vecindario adyacente de la universidad. La línea divisoria es un tramo de Guadalupe Street conocido como el Drag, que durante años ha sido un lugar para personas sin hogar.

En estos momento, West Campus plantea un desafío para la policía de UT que están trabajando para resolver a través de la cooperación con el Departamento de Policía de Austin. El jefe de policía de UT dijo que hay patrullas fuera del campus y al vecindario por las tardes y noches.

Carter también aumentó el número de oficiales en las calles haciendo que sus turnos se muevan durante las horas más activas entre las 8 y las 2 de la mañana.

Sin embargo, antes de la muerte de Weiser, la campaña Be Safe tenía un sitio web con algunos mensajes de medios sociales, que surgieron a través de las quejas de los estudiantes.

Desde el asesinato de la joven, Be Safe ha trabajado mano a mano con la familia Weiser, quien personalmente dio una bendición a su campaña Walk With Me para promover grupos de caminantes estudiantiles.

La bailarina Lizzy Tan, de 21 años de edad, y Andie Duong, de 20 años de edad, amigas de Weiser.

Tan dijo que en el último año ha descubierto la importancia de la responsabilidad de caminar en pareja. Ella espera ver a los estudiantes más conscientes de los mensajes en las campañas de seguridad en el campus y que piensen más en cuidar a sus compañeros, incluso después de la graduación.

Duong dijo: “Si usted tiene cinco minutos a pie de regreso a su coche y es oscuro afuera, busque a alguien con quien hablar por teléfono en su camino de regreso al coche. Esos pequeños hábitos pueden realmente marcar la diferencia y hacernos más responsables por nuestros compañeros”.