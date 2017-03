Conoce a los inmigrantes arrestados en las redadas de ICE

Mientras Sergio y Rosa conducían hacia sus trabajos de limpieza, en la madrugada del 11 de febrero, fueron detenidos por un vehículo no identificado. Ambos se vieron entre sí confundidos. Ninguno de los dos tenía antecedentes criminales. No habían pasado más de tres minutos de haber salido de su casa en el noreste de Austin y los oficiales no les explicaban por qué los habían detenido.

Este encuentro pronto separaría a esta familia por fronteras internacionales.

Sergio fue arrestado esa mañana por agentes federales. La pareja entró legalmente al país, según indicó Rosa, pero se extralimitaron en su permanencia en el país. Su esposo decidió aceptar voluntariamente su partida porque la familia no podía pagar un abogado.

En cuestión de horas desde el arresto Sergio llegó a Nuevo Laredo, a unas 300 millas de su familia en Torreón, sin dinero o ropa para cambiarse.

“Vinimos aquí a trabajar”, dijo Rosa, quien no fue arrestada junto a su esposo y habló con el Austin American-Statesman con la condición de que no se revelara su apellido porque teme represalias de parte de las autoridades migratorias. “Siempre respetamos las leyes aquí”, dijo Rosa.

La pareja estaba entre los objetivos de los oficiales federales de inmigración en una operación que se extendió por varios días a mediados de febrero. Esto condujo a que 51 personas fueran arrestadas por ser sospechosas de haber entrado al país de forma ilegal, hundiendo a la comunidad inmigrante de Austin en shock, tristeza y miedo.

En el pasado, los procedimientos de deportación en el Condado de Travis han sido provocados por arrestos que llevan a revisiones migratorias. Esta vez, los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) salieron a la comunidad, deteniendo a las personas y llevándoselas.

Los oficiales de ICE no han proporcionado la identificación de las personas que fueron retenidas durante la Operación Cross Check, la cual ocurrió en varias ciudades del país, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta.

Pero un equipo de reporteros del Austin American-Statesman lleva tres semanas trabajando para confirmar sus nombres y cualquier historial criminal investigando en archivos de la Corte, con miembros de familia y con los abogados que los representan. El esfuerzo dio como resultado una imagen fragmentada de los inmigrantes, 23 de ellos tenían antecedentes criminales desde su llegada al país, pero muchos otros habían llevado una vida tranquila y se habían mantenido alejados de problemas hasta ahora.

De los 51, el periódico logró identificar a 23, entre los que se encontraban uno que fue convicto por homicidio y varios que fueron hallados culpables de asalto, la clase de sospechosos que ICE dijo que estaba buscando. También se encontraba un hombre convicto por apuñalar a un amigo durante una discusión y otro condenado por tocarle el busto a una adolescente. Entre los arrestados, se confirmó por parte de los oficiales que más de la mitad (28 de 51) no tenían antecedentes criminales.

Pero otros fueron detenidos por los agentes migratorios por tener alguna conexión con alguna de las personas que buscaban en lo que los oficiales han denominado “arrestos colaterales”.

Muchos de los detenidos eran trabajadores de la construcción o de limpieza, muchos con familia e hijos pequeños.

Los procesos de deportación ya están en proceso para algunos mientras los miembros de su familia luchan para entender cómo sus vidas fueron puestas de cabeza tan de prisa.

Llamada de alerta

En la mañana del 10 de febrero, Claudia se preparaba para entrar al baño en su casa en Pflugerville, cuando escuchó el sonido familiar de su prometido, Julio, quien abría la puerta del garaje y encendía su vehículo.

Pero la normalidad acabó cuando su perro empezó a ladrar frenéticamente, sonaron sirenas policíacas que venían del exterior y hubo un repentino golpeteo en su puerta.

Sorprendida, y preguntándose las razones por las que Julio estaba tocando la puerta, Claudia caminó a la puerta y miró hacia afuera por medio de la mirilla de la puerta. Ahí vio a un agente sosteniendo un papel y vistiendo una chaqueta negra con la palabra ICE escrita en letras blancas en el lado izquierdo de su pecho.

“Cuando vi eso me puse muy nerviosa. Mi corazón se me salía del pecho”, dijo.

Ella sabía que había agentes de inmigración haciendo arrestos en Austin. Los rumores de la operación habían estado circulando en la ciudad por varios días y dos pintores que ella conocía habían sido detenidos el día anterior cerca de la avenida Johns en el noreste de Austin. Pero también sabía que Julio no tenía antecedentes criminales y no había tenido ningún problema con la ley.

Cuando los perros dejaron de ladrar, ella caminó lentamente hacia la puerta de enfrente y vio a través de las persianas. Divisó un vehículo negro bloqueando el automóvil de Julio. Cuando el vehículo negro se fue, Claudia dijo que llamó a una su amiga y le dijo, “se acaban de llevar a Julio”.

Claudia estaba buscando a un abogado cuando Julio le llamó a eso de las 11 de la mañana, dos horas después de haber sido detenido.

“Me dijo que ICE se lo había llevado. Le dije que iba a hacer todo lo posible para sacarlo de ahí”, declaró Claudia.

Julio, quien trabaja como conserje en Austin, llegó a Estados Unidos hace 17 años cuando era adolescente; Claudia es secretaria, llegó con sus padres hace 29 años cuando era una niña. Ambos son de México y se conocieron a través de unos amigos.

La pareja no está legalmente casada, pero se presentaban con otras personas como marido y mujer. Depués de 13 años de estar juntos, Claudia y Julio tenían planeado hacerlo oficial este año.

“Empezamos a preparar la boda en enero”, dijo Claudia.

Los días posteriores al arresto de Julio mientras lo trasladaban de un centro de detención en Austin a la cárcel del condado de Burnet y finalmente a un centro federal de detención en Pearsall, Claudia estaba corriendo para encontrar un abogado.

Según comentó Claudia, no pudo programar una cita con nadie, pareciera que los abogados de inmigración en Austin tenían mucha demanda o había pocos disponibles después de la operación de ICE en el centro de Texas.

Pero el lunes encontró a un abogado en San Antonio, quien fue a visitar a Julio a Pearsall. Las noticias eran buenas: su abogado le dijo que Julio “tenía varios puntos a favor. El ha estado en el país por más de 10 años, no tiene antecedentes criminales” y el fiador de la fianza, un amigo de la pareja, es ciudadano de Estados Unidos.

Julio se presentó ante un juez, quien le impuso una fianza de 6 mil dólares, después de 10 días en detención, Julio regresó a Austin.

Juan Pablo Covarrubias, otro inmigrante sin antecedentes criminales, es considerado como un arresto colateral por su abogado Stephen O’Connor, quien dijo que que su cliente es pintor y fue detenido cerca de Lamar y Airport Blvd, hace unas tres semanas.

O’Connor dijo que Covarrubias puede ser liberado una vez que su familia pague 8 mil dólares de fianza, monto que está siendo reunido por la familia y amigos.

“El quiere quedarse aquí y continuar viviendo una vida productiva y saludable sin el temor de la violencia en México” dijo O’Connor. “El cree que tiene más recursos acá”.

El abogado dijo que Covarrubias, de 38 años, ha estado en el país por 18 años y no tiene familia cercana en Austin pero está involucrado en la vida de sus sobrinas y sobrinos quienes viven en el condado de Travis.

También tiene un tío en Austin, quien fue el primero al que llamó cuando ICE lo detuvo.

“No bebe alcohol, no fuma” dijo su tío José Paz-Llamas en una entrevista. “El solo trabaja. Trabaja por su familia. Es una persona honesta. Sé que la gente que le da empleo está muy orgullosa de él”.

Mario García-Castro no tuvo tanta suerte, fue sacado de Estados Unidos el día de su arresto el 11 de febrero aunque no tenía antecedentes criminales o violaciones a la ley migratoria previas, dijo David Peterson, defensor público en la Corte Federal de Austin.

Estaba con su hermano, David García-Castro, cuando se dirigían hacia su trabajo como constructores cuando ICE los detuvo en las afuera de su apartamento en el sureste de Austin. Los oficiales dijeron que buscaban a alguien más pero los cuestionaron acerca de su estatus migratorio.

David García-Castro, de 27 años, quien fue deportado hace ocho años por conducir en estado de ebriedad en Nacogdoches, fue acusado por regresar de forma ilegal al país y está en la cárcel del condado de Bastrop, dijo Petersen.

Si es encontrado culpable, probablemente podría ser deportado una vez termine sus sentencia.

Algunos tenían antecedentes criminales

Los 23 inmigrantes detenidos con antecedentes criminales incluyen a nueve personas cuyos cargos más graves son por conducir intoxicados. Algunos de los cargos más serios son agresiones, tráfico de drogas, ofensas sexuales en contra de niños y homicidio.

Felipe DeLeón, de 63 años, está entre los criminales más violentos que detuvo ICE. DeLeón, oriundo de Tamaulipas, México, se declaró culpable de asalto agravado con un arma mortal en 2014 por el homicidio de un amigo por 150 dólares.

DeLeón fue sentenciado a 5 años en prisión por este delito en segundo grado, cumpliendo parte de la condena bajo supervisión de la comunidad. En agosto pasado, la oficina del Fiscal de Distrito del Condado Travis presentó una moción para revocar la supervisión comunitaria ya que DeLeón no cumplió con las condiciones al no informar que había cambiado su lugar de residencia y por no pagar las tarifas.