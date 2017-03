Alguacil de Travis cuestiona informe sobre solicitudes de detención de migración   

Un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), diera a conocer un reporte en el que muestra que el condado de Travis rechazó cumplir solicitudes de detención de migración, la oficina de la Alguacil del condado de Travis argumentó en un comunicado, emitido el martes 21 de marzo por la noche, que el reporte era engañoso.

Según el informe del DHS, publicado el lunes 20 de marzo, la oficina de la alguacil del condado Travis rechazó 142 peticiones de detención por parte de las autoridades federales de inmigración del 28 de enero al 3 de febrero, mientras que otras agencias policiales mostraron menos de 10 solicitudes.

Sin embargo, la oficina de la alguacil, Sally Hernández, dijo que los datos semanales posteriores están más acordes con las otras agencias, negando menos de cuatro peticiones.

“En las semanas que siguieron a la implementación de nuestra nueva política, el número de solicitudes declinadas de detención, disminuyó significativamente”, dijo el comunicado de prensa del martes de la oficina de la alguacil.

Según el comunicado, la razón por la que el número en el informe era tan alto para el condado de Travis fue, en parte, porque examinó operaciones durante los primeros días de la nueva política de la cárcel, que limitaba la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles).

Por otro lado, los funcionarios federales de inmigración negaron el martes 20 de marzo que la nueva política de la alguacil haya sido la razón por la cual llevaron a cabo una importante operación de capturas en el área de Austin. Sin embargo, dijeron que se necesita más cumplimiento a las leyes de migración en lugares donde la policía local no coopera con ellos.

“Los rumores y reportes de que las operaciones recientes del ICE están dirigidas específicamente al condado de Travis, aparte de las operaciones normales, son inexactas”, dijo una declaración de ICE. “Pero, se requiere más actividad operacional de ICE para llevar a cabo detenciones a gran escala en cualquier jurisdicción de aplicación de la ley que no cumpla con las detenciones de inmigración de ICE “.

Sin embargo, Gerald Daugherty, comisionado del condado de Travis, acusó a los agentes federales de deshonestidad. Daugherty dijo que en una reunión que tuvo con los funcionarios de ICE el mes pasado, ellos insistieron en que no estaban apuntando al área de Austin y en su lugar estaban llevando acabo operaciones de rutina.

“Lamento que ICE me mintiera porque me dijeron que no eramos uno de los objetivos”, dijo Daugherty.

Por otro lado, el magistrado estadounidense Andrew Austin reveló en una audiencia que ICE le informó a él y a su compañero, el magistrado Mark Lane, que la operación de febrero “fue el resultado de la nueva política de la alguacil del condado de Travis”.

“Esta revelación en audiencia pública demuestra lo que los inmigrantes y los defensores han sabido durante años que ICE miente regularmente a los inmigrantes, funcionarios locales y los medios de comunicación”, dijo Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leadership.

“Ahora más que nunca, los funcionarios de todos los niveles de gobierno deben repensar su relación con esta agencia y cortar los lazos con una entidad que utiliza su poder para aterrorizar a nuestra comunidad y luego miente a los funcionarios electos sobre la razón de su operación”, dijo Libal.

Con información del Austin American-Satesman, periódico hermano de MundoHispánico.

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR:

Sacan a un lagarto de 9 pies de las cloacas en Florida

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR:

Lo que debes saber sobre la leptospirosis

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR:

Todo un milagro. El vehículo en que viajaban quedó partido en dos