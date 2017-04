Cuando Alexandra piensa en la posibilidad remota de tener que separarse de su madre por una deportación, de inmediato su rostro cambia, su sonrisa desaparece, se le corta la voz y comienza a llorar.

“Mi mamá es lo único que tengo aquí y la amo tanto y tengo miedo, porque puedo quedarme sola. No es algo que un niño debe tener adentro”, dijo la menor a MundoHispánico.

Alexandra tiene 11 años y vive en Dalton junto a su madre Lorena Ibarra, que ya tiene en sus manos un documento para dejar a sus hijos adultos a cargo de Alexandra, por si tuviera que enfrentar una deportación.

“Nos ha afectado, más que nada a la niña, porque es el nervio, estar pensando que puede pasar algo y que se puede quedar sola”, lamentó la mexicana.

La retórica antiinmigrante durante la campaña que culminó con la elección del presidente Donald Trump y luego las nuevas políticas migratorias que han puesto en procesos de deportación a personas con cargos menores han generado pánico en la comunidad latina

Y esto ha pasado factura en el ánimo de niños y jóvenes, enterados de la situación política y del peligro que representa para sus familias, de quienes temen verse obligados a separarse.

“He escuchado padres preocupados porque los niños no están durmiendo bien. Hay niños y adolescentes decidiendo quedarse más cerca de ellos, que rehúsan a salir al patio de la casa. (Hay) niños que han bajado su rendimiento académico a consecuencia de la tensión con que viven todos los días, como consecuencia de todas las preguntas que tienen sin contestar y la incertidumbre que está viviendo la comunidad hispana”, explicó a MundoHispánico la psicoterapeuta Marisol Mercado, que en los últimos meses ha atendido a muchas familias en esta situación.

“Solo le pido a Dios”

En la sala de espera de la Coalición de Líderes Latinos (CLILA), en Dalton, Catalina Jiménez esperaba su turno junto a sus hijos. El propósito de su visita era que le llenaran una carta para que, en caso de ser expulsada del país, sus hijos tuvieran quien velara por ellos y la familia pudiera reunificarse.

Sus hijos adolescentes sabían muy bien las razones por las que estaban allí, al igual que muchos de los niños que han llegado a CLILA en los últimos meses junto a sus padres, buscando un recurso doloroso que, como describe Jiménez, “es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo”.

De acuerdo con América Gruner, directora de CLILA, no es la primera vez que en la organización ayudan a padres de familia preparando este tipo de cartas. En 2009 hicieron lo mismo, pero a diferencia de aquel tiempo, ahora los niños están mucho más enterados.

“Pregunté a varios niños, ¿sabes a qué vienes? Y me dijeron: ‘sí, vengo a hacer una carta porque si se llevan a mi papá, mi tío me va a cuidar’. Para mí fue algo muy triste”, lamentó Gruner.

Mientras Imanol, de 15 años, esperaba a que su madre Catalina hiciera los trámites, por si hace falta dejarlo en otras manos, el joven recordaba lo que han sido estos últimos meses y esos temores que a veces invaden su mente en horario escolar.

“Temo que haya llegado la Inmigración a los apartamentos donde vivimos y se haya llevado a muchos. Tengo miedo de llegar y encontrarme con la noticia de que a mis papás se los llevaron”, expresó Imanol.

“Solo le pido a Dios que me los cuide y que nos mantenga juntos todo el tiempo”, sostuvo el joven.

Diálogo esencial

Ante la cantidad de niños alarmados por la posible deportación de sus padres, Gruner organizó un grupo de apoyo para ellos. A la primera reunión llegaron 20 menores, desde pequeños de primer grado de escuela primaria hasta jóvenes de high school.

“Algunos de los niños estuvieron llorando porque tienen miedo de que sus padres pudieran ser detenidos o deportados. Se imaginan todos los días, a todas horas, cuándo va a pasar algo a su familia”, sostuvo la directora de CLILA.

El propósito de las reuniones era que los menores recibieran el apoyo de profesionales y dejarles saber que no estaban solos.

Pero también los pequeños también escribieron cartas al presidente Donald Trump, “solo para desahogar sus sentimientos”,

En las misivas expuestas en una pared en CLILA los pequeños se dibujaron junto a sus padres y hermanos y hacía esta petición al mandatario: “por favor, no separe a mi familia”.

Gruner explicó que ante la cantidad de información en las redes sociales y el bombardeo noticioso que existe sobre el tema, los niños escuchan todo lo que sucede, sin embargo muchos no pueden comprenderlo, lo que los llena de temor.

“Hay que tener cuidado cómo nosotros exponemos los niños a la radio, la televisión. Los medios de comunicación son excelentes, pero pueden ser sumamente tóxicos para una mente joven que no sabe de detalles, que no tiene destrezas de manejo de estrés”, dijo la psicoterapeuta Mercado, quien también hizo hincapié en la importancia de ser cauteloso sobre las conversaciones que se tienen delante de los jóvenes y evaluar si fomentan el temor.

La puertorriqueña recomienda que cuando una familia está en una situación de riesgo por la deportación debe dar algunos pasos para preparar a sus hijos ante una eventualidad.

Mercado señala que lo primero es reconocer la situación y luego establecer un plan, sea con la pareja u otros adultos sobre qué pasará con los hijos en caso de una salida forzosa.

“Y lo tercero es sentarse con los niños y a su nivel dejarles saber que la familia tiene un plan y que si algo pasa, ‘tú vas a ir con la tía o con el pastor de la iglesia o con el vecino o con quien sea que es alguien de confianza, y allí te vas a quedar hasta que yo llegue a mi país y entonces te vas a reunir con nosotros’”, dijo.

Por su parte, la psicóloga Sara Boucchester aseguró que es importante notar los cambios en la conducta de los niños y de ser necesario buscar ayuda profesional.

“Cuando los niños empiezan a no poder funcionar, cuando tienen problemas en la escuela, las notas bajan o tienen problemas de conducta, pelean con otros niños, se portan agresivos. Cuando hay un cambio en la personalidad del niño, que si el niño ha sido feliz o que le ha ido bien en la escuela y de repente empieza a tener malas notas o no quiere ir a la escuela o no quiere comer. Todas esas cosas son las que los padres deben tomar en cuenta para buscar ayuda”, aconsejó Boucchester, quien recomendó además mantener buena comunicación con los maestros.

“No soy la única”

Mientras la pequeña Alexandra ruega porque su familia se mantenga unida, cuenta que algunos de sus compañeros en la escuela comparten su mismo temor y sus mismas esperanzas.

“Mis amigos, la mayoría son hispanos, y tratamos de no hablar tanto de esto porque no nos queremos asustar a nosotros mismos”, dijo la niña.

Ella reconoce que muchas veces se traga esos sentimientos de temor y solo se los cuenta a su mamá cuando ya no puede más.

Pero hace poco estuvo en el grupo de apoyo para niños de CLILA, donde aprendió que debe hablar, en el momento en que esos sentimientos afloren y que tiene una comunidad que la apoya.

“Hay muchos que también están en la misma situación, no soy la única”, manifestó Alexandra.

“Mi familia y mis amigos me dicen que vamos a estar unidos. Y eso me calma”, dijo.