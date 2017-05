ÚLTIMA HORA: Tren de MARTA se incendia y desalojan a pasajeros

Un tren del sistema de transporte público de Atlanta (MARTA) se ha incendiado.

Las autoridades han desalojado el vagón y la estación North Avenue, informó un portavoz de MARTA.

El fuego ha llenado el tren de humo y generado pánico, según dijeron testigos.

New video: North Ave. MARTA station evacuated after fire on trains. Riders report train evacuated. Walked through tunnel. @wsbtv pic.twitter.com/PlBbrOVGP5 — Aaron Diamant (@AaronDiamantWSB) May 4, 2017

Oh my god entire SB MARTA train filled with thick gray smoke. Everybody's panicking. pic.twitter.com/R5fKmcQEvo — Mark S. Luckie (@marksluckie) May 4, 2017

MARTA reporta “retrasos significativos” en los trenes debido a la “situación de emergencia”.