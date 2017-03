ÚLTIMA HORA: Desalojan dos escuelas en Georgia

Autoridades escolares han desalojado dos escuelas en el condado de Jackson (Georgia), al noreste del área metropolitana de Atlanta.

Las secundarias afectadas son Jackson County High School y East Jackson High School.

La policía de la localidad ha informado a medios locales que buscan a un posible hombre armado en la escuela Jackson County High School, aunque no se han producido disparos.

BREAKING: Police says officers are searching for a gunman at a Jackson Co. high school — No shots fired: https://t.co/s3hZBlp4qr pic.twitter.com/yF4x0WweTW

— WSB-TV (@wsbtv) March 29, 2017