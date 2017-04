El choque entre un vehículo y un camión ha cobrado la vida de cuatro jóvenes, informó la policía de Fulton.

El accidente se produjo esta tarde en Butner y Campbellton Fairburn, en el condado de Fulton.

Driver of 18 wheeler taken to hospital with minor injuries after he was involved w/deadly wreck. 4 teenage boys dead, 1 teen girl survived pic.twitter.com/SrBACvuXRB

En el vehículo viajaban cinco jóvenes, cuatro de ellos varones. La sobreviviente fue hospitalizada y su condición no fue revelada.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del condado de Fulton, tres de los adolescentes quedaron atrapados en el vehículo.

.@TyishaWSB: A teacher confirmed at least one of the teens killed is a Langston Hughes student. A parent is on scene now. pic.twitter.com/9nud5WrLFp

