ÚLTIMA HORA: Avioneta se estrella contra casa

Una avioneta se ha estrellado contra una casa en el condado de Cobb (Georgia), informó WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

La vivienda se está incendiando, según dijeron testigos al canal de televisión.

El incidente ha ocurrido en la calle Vista Woods Drive, en Marietta.

Más en breve…

@wsbtv plane just crashed into a home in Kennesaw 2 houses down from my brother. He just sent me this photo. Cops just arrived on the scene. pic.twitter.com/ckhcNfAJ60

— Amy Gravley (@amy_gravley) March 24, 2017