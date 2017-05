Tiroteo deja dos personas heridas y un carro lleno de huecos de bala

Dos personas resultaron heridas de bala en un tiroteo que también dejó un auto de lujo lleno de huecos de bala, informó la policía de Atlanta.

El incidente se produjo en el James Jackson Parkway, en el noroeste de Atlanta.

Los dos heridos fueron trasladados al Grady Memorial Hospital, de acuerdo con WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

Las autoridades dijeron que el auto, un BMW de 136,000 dólares estaba lleno de huecos de bala.

Breaking: @Atlanta_Police working a shooting at James Jackson Pkwy. The BMW is riddled with bullet holes I'm gathering details. @wsbtv pic.twitter.com/TU8zFOjvT5

— Audrey Washington (@AudreyWSBTV) May 16, 2017