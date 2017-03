“Tenemos que estar preparados”

Ante el desconcierto, la incertidumbre y el miedo que muchos inmigrantes viven en estos días, hay personas que han decidido tenderles la mano al proponer planes de acción.

En Carrollton, uciudad ubicada 45 millas al oeste de Atlanta, encontramos a Gyla González frente a una computadora redactando un documento que quisiera no tener que escribir, pero la nicaragüense sabe que podría dar un alivio en medio del caos de una inesperada separación familiar.

Se trata de un documento de viaje que permite a los padres enfrentados a una deportación, contar con personas que puedan llevar a sus hijos al país de origen de los progenitores.

Para hacer este trámite, los niños deben tener sus pasaportes vigentes pues los números de identificación son incluidos en la carta de viaje.

“Nosotros siempre tenemos que ser personas preparadas ante A, B, C o D. Nosotros no sabemos que va a pasar. Pero lo primero que tenemos que tener es el pasaporte vigente. Si mañana a mi me detienen y yo soy mamá de dos niños, yo tengo que saber que mis niños estarán seguros con mi amiga o mi prima, que tiene documentos”, manifestó González, directora de Latinos Unidos del Condado de Carroll.

La nicaragüense explicó que este documento, que puede ser preparado por un notario, no es lo mismo que un documento que cede la tutela temporalmente (Guardianship) a un tercero y debe ser preparado por un abogado.

Mano compasiva

González, junto con otros miembros de la comunidad, lleva a cabo foros comunitarios sobre inmigración y recientemente tuvo una reunión en la que pidió voluntarios que ofrecieran transporte a inmigrantes indocumentados.

“Hay un gran porcentaje de personas en este país que nos aman y son personas de mente abierta que tienen a Dios en el corazón”, dijo la directora sobre sus voluntarios, mayormente estadounidenses.

Una de ellas es Betsy Dahms, profesora de español, quien se ha solidarizado con esta causa.

“Yo sé que ahora es más difícil para la gente ir a trabajar o llevar a sus niños a la escuela. Si yo tengo un recurso que otra persona puede usar, quiero compartir ese recurso”, dijo Dahms a MundoHispánico.

Dahms manifestó que aunque no comparte la misma lucha de los latinos, es parte de la comunidad LGBT y ello la hace sentirse identificada con la lucha de la comunidad hispana.

“Me gustaría que la comunidad latina sepa que hay miembros de la comunidad no latina que quieren apoyar y quieren ayudar a la comunidad”, sostuvo la profesora.