Suspenden show de fuegos artificiales del 4 de julio

Una de las mayores celebraciones de fuegos artificiales del 4 de julio, fecha en que se conmemora la Independencia del país, no se llevará a cabo este año, informó hoy WSB-TV.

Se trata del tradicional show de luces pirotécnicas de Lenox Square, que por casi 60 años ha atraído a miles de personas.

Según WSB-TV, Lenox Square ofrecerá “un nuevo tipo de celebración para la comunidad de Atlanta y sus alrededores”.

Breaking: @LenoxSqMall will NOT hold annual fireworks show this year. Say will offer something else @wsbtv pic.twitter.com/yCVG7vazja

— Sophia Choi (@SophiaWSB) May 3, 2017