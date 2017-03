Roban identidad a estrella de reality y le hacen compras por 9 mil dólares

Usando, supuestamente, su identidad una mujer le hizo compras por más de 9 mil dólares a una famosa estrella de reality show de Atlanta.

La víctima es Kari Wells, quien protagonizó el reality show Married to Medicine y denunció el hecho ante la policía, informó la cadena hermana WSB-TV.

Wells dijo que recibió una llamada informándole acerca de la cuenta de crédito que ella “abrió” y en la cual le habían aumentado el monto del crédito gracias a sus recientes compras por más de 9.000 dólares.

“Al principio me sorprendí pero les dije: Bueno, no he abierto una cuenta”.

Wells denunció ante la policía el caso de robo de su identidad por alguien que la usó para hacer una abrir una línea de crédito y hacer una compra de 9.000 dólares.

Ahora, la policía del condado de Gwinnett publicó la foto de una cámara de vigilancia de la supuesta mujer que se hace pasar por la artista para hacer compras.

El mes pasado, las cámaras capturaron a la sospechosa comprando en nombre de la artista en varias tiendas de lujo.

“Realmente sentí lástima por ella porque creo que debe ser una vida realmente patética para que tengas que robar la identificación de otra persona para ganarse la vida”, dijo Wells.

La policía de Dunwoody publicó una foto de una mujer que abrió una línea de crédito en nombre de otra persona en el Von Maur en Perimeter Mall, gastando casi $ 1,000 y la policía de Gwinnett cree que podría ser la misma mujer que robó la identificación de Wells.

Después de semanas de llamadas telefónicas de las tiendas, Wells dijo que no tiene que pagar ninguna de las grandes facturas de la ladrona de identidad.