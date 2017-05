El lunes que muchos conductores esperaban por fin llegó. Tras seis semanas de reconstrucción, el tramo de la Interestatal 85 que colapsó en un tenaz incendio el pasado 30 de marzo abrió todos sus carriles este fin de semana.

Y es que hoy lunes era un día clave para comprobar su efectividad, pues se trataba del primer día de la semana laboral en el que muchos volvían a usarlo. Sin embargo, lejos de apreciar un aumento en el tráfico de la importante autopista, las autoridades y la empresa constructora reportaron que lo que pudo verse fue el desplazamiento de un tránsito liviano.

Los carriles que se dirigen hacia el norte de la Interestatal se abrieron el viernes y los carriles en dirección al sur se abrieron el sábado por la tarde.

CW Matthews, la empresa constructora que tuvo a su cargo la reconstrucción desde el pasado 30 de marzo, trabajó sin parar durante un mes y medio para que todo estuviera listo.

Según WSB-TV, la estación hermana de MundoHispánico, se espera que así fluya el tráfico en las siguientes rutas:

Now that I-85 has reopened at GA 400, here is what I expect on the roads. #ATLtraffic pic.twitter.com/2MwCWobqZf

— Mark Arum (@MarkArum) 15 de mayo de 2017