¿Referéndum a Trump?

A su arribo a la oficina de campaña en Chamblee, Georgia, un nutrido grupo intentaba acomodarse en el espacio para estrechar la mano y escuchar a un joven candidato, que no solo ha despertado interés en la comunidad que pretende representar, sino también a nivel nacional.

Se trata de Jon Ossoff, un periodista y empresario de Georgia de 30 años que busca convertirse en congresista por el Distrito 6, región que se extiende por zonas de los condados de DeKalb, Fulton y Cobb.

Ossoff, cuya primera experiencia política fue como becario del congresista y líder de los derechos civiles John Lewis, cuando estaba en secundaria, y luego como ayudante del representante federal Hank Johnson durante sus años universitarios, aspiraba a postularse para un cargo político en algún momento. Esa etapa, sin embargo, llegó más temprano de lo que pensaba, según dijo a MundoHispánico.

Cuando Tom Price aceptó el cargo de secretario de Salud en el gabinete del presidente Donald Trump y dejó vacante el escaño en el Distrito 6, Ossoff decidió que esta podría ser su oportunidad y tuvo el aval del congresista Lewis.

La elección especial se llevará a cabo el 18 de abril y es la primera después de la contienda presidencial, por lo que el país tiene los ojos puestos en Georgia pues un distrito que durante 50 años ha sido republicano podría darle su voto al joven demócrata.

“Creo que la gente está buscando una alternativa a la desesperanza, algo positivo que hacer para luchar en contra de lo que está pasando en el país, que es desastroso. Esta campaña está tratando de canalizar esa energía y esa intensidad que va a enviar un mensaje fuerte aquí en Georgia y en todo el país”, dijo Ossoff en una entrevista con MundoHispánico.

A pesar de que se postula en un distrito fuertemente republicano, Ossoff señaló que muchos residentes allí votan por candidatos y no por partidos, y resaltó que Trump solo ganó por un uno por ciento de diferencia.

“Yo crecí en este distrito. Yo sé que la gente aquí está menos preocupada por los partidos que por contar con representantes efectivos y dignos que trabajen con integridad”, sostuvo Ossoff, que resaltó que republicanos en Washington han invertido un millón de dólares en campañas en su contra.

“Ellos no estarían haciendo esto si no pudiera ganar esta contienda”, manifestó.

“Inmigrantes como chivo expiatorio”

Ossoff asegura que su mayor preocupación sobre el Gobierno de Trump es la idea que ha propagado en contra de los inmigrantes y de la visión de Estados Unidos como un lugar que da la bienvenida a aquellos que están buscando oportunidades.

“El mensaje que estoy enviando al distrito es que Estados Unidos solo puede volverse más fuerte, más próspera y más segura si permanecemos fieles a nuestros valores”, dijo Ossoff, cuya madre es australiana y abuelos paternos europeos.

Ossoff dijo que su distrito es siete por ciento latino y que tiene miembros hispanos en su equipo que están acercándose a esa comunidad. Aseguró que conoce la preocupación y el miedo que muchos latinos sufren y se comprometió a apoyar cualquier forma de legalización para los indocumentados.

“Mi mensaje es que voy a ser un aliado honesto, que me voy a oponer a usar grupos como chivo expiatorio por parte de los políticos en Washington D.C. Voy a apoyar cualquier proyecto de ley de inmigración basado en la unificación familiar y me voy a oponer al uso de policías locales para poner en marcha la ley federal de inmigración. Y seré un defensor de los ‘dreamers’ y del Dream Act y apoyaré una reforma migratoria integral que ofrezca un camino a un estatus legal como un asunto de urgencia, si soy elegido”, aseguró el periodista.

Para la elección especial del 18 de abril competirán 18 candidatos demócratas y republicanos, y si no consiguen la mayoría de los votos, los dos con mayor apoyo irán a una segunda ronda el 20 de junio.

Mientras tanto, Ossoff ha conseguido recaudar tres millones de dólares en las 10 semanas que lleva en campaña. Él asegura que aunque el descontento con Trump es uno de los factores que pueden animar a los votantes a darle su confianza, ese no es el eje de su campaña.

“La gente quiere candidatos que en lugar de involucrarse en partidos hablen de los asuntos del día a día, el acceso a la universidad, la creación de empleos, opciones para la atención de la salud. Pero también existen preocupaciones compartidas en esta comunidad acerca de la decencia básica, y esas preocupaciones no tienen que ver con el partido, son compartidas ampliamente y yo comparto esas preocupaciones. Pero esta campaña no puede tratarse solo de eso”, sostuvo.