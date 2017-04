Pronostican nuevas tormentas para mañana miércoles

Las fuertes tormentas desatadas este lunes causaron daños en varios condados de Georgia pero muy particularmente en Carroll, el cual fue el más afectado, de acuerdo al reporte de las autoridades.

Todos los daños producto de las lluvias y los fuertes vientos fueron materiales: casas, árboles caídos y suspensión de servicio eléctrico, pero afortunadamente no se registró ninguna víctima por efectos del impacto de la naturaleza.

El equipo de meteorólogos de la cadena hermana WSB-TV pronostica que muy probablemente nuevas tormentas ocurran mañana miércoles.

A break today, but another round of storms rolls in tomorrow with damaging winds & tornadoes. The timing at 5:49 pic.twitter.com/uw0m7kQVpy

— Karen Minton (@KarenMintonWSB) April 4, 2017