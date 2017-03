“No somos Inmigración”

Los organizadores del evento lanzaron el llamado en las redes sociales, preguntándose cuántos hispanos acudirían, pues ante la incertidumbre y el miedo que muchas familias viven, una reunión para hablar con la policía podía levantar desconfianza en algunos. Sin embargo más de 90 familias hispanas llegaron.

“A diario tengo por lo menos una llamada de alguien que me pregunta: ¿cómo están haciendo las cosas en el condado de Cobb? ¿Están haciendo retenes para llevarnos? ¿Están deportando a mucha gente? Y mi respuesta siempre es la misma. A nosotros no nos han dado ninguna indicación diferente después de la elección. Si ellos sienten que algo está cambiando tal vez es por el noticiero o lo que escuchan, pero nuestras órdenes no han sido diferentes”, explicó Nancy Reyes, oficial del Departamento de la Policía del Condado de Cobb a MundoHispánico.

Durante el evento organizado por la Alianza Pro Inmigrante del Condado de Cobb, el Departamento de la Policía del Condado de Cobb tuvo un diálogo abierto con familias inmigrantes en las que dudas sobre la relación de esta policía con Inmigración y cómo ellos proceden cuando detienen a un inmigrante sin licencia fueron algunas de las inquietudes más frecuentes.

La policía fue insistente al pedirle a los hispanos que denunciaran cualquier delito del que puedan ser víctimas, pues algunos, por no tener documentos, no confían en las autoridades y temen un arresto y una consecuente deportación.

Una de ellas es Oneida Recinos, que ha vivido los pasados 12 años en el condado de Cobb, e incluso ha denunciado robos en su comunidad en el pasado. Pero ante el nuevo gobierno federal teme que la situación sea diferente.

“Me da más temor llamarlos porque siempre están ahorita pidiendo papeles. No sé qué pasaría si tengo que llamarlos y tuviera que entregar alguna identificación y vieran que yo soy ilegal”, sostuvo Recinos.

Pero la policía de Cobb quiso dejar el mensaje claro a los residentes sin documentos.

“Mi mensaje sería que hablen, que nosotros no somos Inmigración, que estamos aquí para servirlos a ellos”, manifestó Reyes.

Sin embargo, explicó también que cada oficial de la policía cuenta con la discreción de arrestar o no a un inmigrante sin documentos. Y que si Inmigración les pide que les colaboren en un arresto porque necesitan refuerzos, ellos, como con cualquier otra agencia, les colaboran.

“Yo tengo la discreción de llevarme o no a alguien o simplemente decirle, ‘llama a tu familiar y que venga por ti’. Y puedo hablar por muchos de mis compañeros. Porque hay cosas más importantes en el condado que se tienen que manejar, por ejemplo que se están metiendo en autos a robar”, explicó la oficial hispana.

Al encuentro acudieron varios funcionarios de Cobb, entre ellos el representante estatal Michael Smith del Distrito 41.

“Yo entiendo que ellos estén asustados, especialmente si están viendo televisión, especialmente si están escuchando al presidente, pero quiero que ellos sepan que hay gente aquí que los apoya. Yo los respaldo y hay gente en esta comunidad que los respalda”, manifestó el legislador demócrata a MundoHispánico.