Los Indomables de Cedral celebran el Cinco de Mayo en Mableton con su ritmo potosino

Los Indomables de Cedral lideran la lista de artistas que se presentan esta tarde en el Festival Cinco de Mayo y el 29 aniversario de La Mejor 1600 AM en el Mable House Barnes Amphitheatre de Mableton.

“Desde que me acuerdo me aprendía canciones y me imaginaba cantarlas y tocar una guitarra o acordeón en un escenario. Gracias a Dios realicé mi sueño. La música es mi vida”. Manuel Mendoza, primera voz y acordeonista de Los Indomables de Cedral

En la festividad familiar y gratuita, además del conjunto potosino, alternarán Banda Colonial, El Potrillo y su Conjunto La Loma, Banda Indispensable, el grupo folclórico Ecos de Mi Tierra, las bandas de rock locales Balanze, y La Madrugada, entre otros artistas.

En entrevista con MundoHispánico, Manuel Mendoza, primera voz y acordeonista de Los Indomables de Cedral, habla del programa musical que presentarán en el festival, de su trayectoria, sus momentos más importantes, entre otros temas.

MH: Andan de gira por toda lo costa este del país. ¿Dónde están en estos momentos?

MM: Estamos aquí en Atlanta, listos para ver un juego de los Bravos de Atlanta con la familia Zamarrón.

MH: ¿Son admiradores del béisbol?

MM: Claro que sí, nunca practicamos pero nos gusta, nos gusta el futbol, el voleibol y todos los deportes.

MH: ¿Cómo es su relación con la familia Zamarrón, propietarios de La Mejor 1600 AM y la empresa que los representa y los lleva a eventos tanto en México como en Estados Unidos?

MM: Ya tenemos unos añitos de conocernos. Nos conocimos en San Luis Potosí e hicimos muy buena amistad, ya son como unos 15 años. Más que trabajar es como llegar en familia con el señor Zamarrón y su familia, que es una empresa que ha hecho muy buenos eventos.

MH: ¿Cuál es la nueva música que tienen?

MM: Lo que tenemos nuevo ahorita son las composiciones que se titulan ‘¿Por quién me dejas? Y ‘morir a mi modo’. Estamos trabajando aún con lo que será nuestro próximo disco.

MH: ¿Cuál es el programa musical que presentarán en Mableton?

MM: Llevarles todo los éxitos que la gente ya conocen y divertirlos para que se pasen un rato agradable.

MH: Los Indomables de Cedral llevan ya 23 años de trayectoria, ¿Qué le han agregado al pentagrama musical de México?

MM: Nos sentimos muy orgullosos de representar a nuestro país y nuestro estado San Luis Potosí. Muy agradecidos porque muchas agrupaciones difícilmente llegan a los 10 años. Es muy difícil permanecer en el gusto del público y eso es lo que más valoramos: el gusto del público. Siempre pensamos en ellos y sacar lo que a ellos les gusta. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios y con la vida por darnos este don y seguir aquí.

MH: ¿Por qué eligió la música?

MM: Porque a veces hay palabras que uno no puede expresar y con la música lo transmites, mensajes de tristeza y sobretodo de amor y alegría para divertir a la gente. Desde que tengo uso de razón me ha gustado la música, nací con la música, desde que me acuerdo me aprendía canciones y me imaginaba cantarlas y tocar una guitarra o acordeón en un escenario. Gracias a Dios realicé mi sueño. La música es mi vida.

MH: ¿Cómo es Cedral?

MM: Es un pueblo no muy grande, es un pueblo muy tranquilo, está en San Luis Potosí y colinda con Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas. Es un pueblo muy bonito.

MH: ¿A qué se dedica su gente?

MM: Mucha gente son maestros, licenciados, y se trabaja mucho el campo.

MH: ¿Cuál es el disco y/o canciones de su discografía que ocupan un lugar especial en el grupo?

MM: El primer disco que grabamos en 1996 y que se llama Medio pueblo. En un principio sentíamos como que no era lo que queríamos oír. Estábamos como un poco inseguros pero pasó el tiempo y esa canción la gente la aceptó muy bien. Hasta el momento esa canción no puede faltar en ningún baile.

La historia de Los Indomables de Cedral

Se funda en el año 1994 por iniciativa de Cecilio y Manuel Mendoza.

En 1996 graba Medio pueblo, su primer álbum, y desde entonces han grabado más de una decena de producciones discográficas que los han convertido en uno de los mejores grupos de San Luís Potosí.

Su estilo musical es technobanda e interpretan una mezcla de géneros como norteñas, huapangos, zapateados, corridos y hasta quebraditas.

Entre sus éxitos destacan ‘Medio pueblo’, ‘La ausencia de tu amor’, ‘Bailando norteño’, ‘La trampa’, ¿En que anda el muchacho?’, ‘Las Isabeles’, ‘Por suerte soy mexicano’ y ‘Todos quieren a esa prieta’.

Integrantes de Los Indomables de Cedral

Eliseo Mendoza – batería

Manuel Mendoza – Primera voz y acordeón

Víctor Mendoza – Segunda voz y bajo eléctrico

Juan Mendoza – Bajosexto

Hugo Alberto Alvarado – Saxofón

Francisco Mendoza – Teclado y percusión

Festival Cinco de Mayo y 29 aniversario de La Mejor 1600 AM

Cuándo: 7 de mayo, 12 p.m.-8 p.m.

Costo: Gratis.

Dónde: Mable House Barnes Amphitheatre, 5239 Floyd Rd., Mableton.

Info: 770.944.0900 y www.lamejorestacion.com