Las más recientes “víctimas” de los arrestos de ICE

Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron el pasado lunes a un grupo de obreros indocumentados que estaba por irse a trabajar.

La detención de los cuatro trabajadores mexicanos ocurrió en el estacionamiento del complejo de casas móviles Lakeside de la ciudad de Lithia Springs, en el condado de Douglas, de acuerdo con el testimonio de sus familiares.

Los agentes del ICE se los llevaron hacia el Centro de Detención de Irwin dejando estacionada la camioneta repleta con herramientas, ya que los detenidos se dedicaban a la remodelación de casas.

Uno de ellos es Abraham Uriostegui, que es padre de tres menores de edad que son ciudadanos estadounidenses y uno de los cuales sufre una condición especial, constató MundoHispánico.

“Eran como las 7 de la mañana cuando él salió para esperar la camioneta que iba a recogerlo”, narró a este periódico Lorena Mota, esposa de Abraham. “Me llamó para decirme que en el vecindario estaban unos policías, creo que no se dio cuenta que eran de inmigración”.

Según Mota, unos minutos más tarde salió con sus hijos para la parada del bus escolar cuando vio que ya tenían a su cónyuge y a sus compañeros.

“Tuve tiempo de regresarme para mi casa, pero ellos no tuvieron la misma suerte… A todos se los llevaron”, agregó la madre mexicana.

Mota no sabe a cuál de todos es que ICE estaba buscando, pero no entiende porqué se llevaron a su pareja, pues asegura que el único problema que había tenido con la justicia es un arresto por no tener licencia.

“Pero él cumplió con todo, la verdad no entiendo cuál fue la causa para que lo arrestaran también”, se preguntó. “Mis niños lo miraron todo por la ventana y eso fue algo traumante para ellos”.

Citlali Uriostegui nació con una serie de padecimientos médicos e incluso hace un par de años fue operada del corazón, por lo que sigue en tratamiento. “Espero que le permitan salir aunque sea con fianza, lo necesitamos a nuestro lado”, concluyó Mota.

MundoHispánico consultó a ICE sobre este operativo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la agencia federal no había dado detalles al respecto, lo cual es inusual.