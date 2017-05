Lluvioso y tormentoso. Ese es el pronóstico para el área metropolitana de Atlanta para hoy jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional, además, emitió un aviso por el viento, que estará vigente hasta las 8 de la noche para la mayoría de la zona. Las ráfagas pueden alcanzar las 40 millas por hora.

El viento puede derribar ramas y árboles, advirtió.

De acuerdo con el pronóstico, la lluvia de la mañana dará paso a las tormentas por la tarde, algunas de la cuales pueden ser severas.

Algunos sitios registrarán de una a dos pulgadas, según Karen Minton, meteoróloga de WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

Light rain this AM. PM storms could produce 1" & isolated up to 2" pic.twitter.com/e5WsRSwRuC

— Karen Minton (@KarenMintonWSB) May 4, 2017