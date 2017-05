Joss Favela se consolida como cantautor con ‘Hecho a mano’

A Joss Favela la necesidad de expresar sus sentimientos en canciones le ha dado grandes satisfacciones en su vida.

“La vida ha sido muy buena. Mi amá me dice: ‘te acuerdas mijo cuando andabas a pie y te ibas en camión todos los días. Y ahora venimos a gusto en un yate”. Joss Favela, cantautor

El compositor mexicano de 26 años, nacido y criado en Caitime, un rancho de 500 habitantes en Sinaloa, se puede dar el lujo de contar que artistas de la talla de El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, Alejandro Fernández y Ricardo Montaner, entre otros, le han grabado sus temas.

“A los 12 años comencé a escribir más por necesidad que por nada. No sabía que las canciones podían darte la oportunidad de comer y de vivir”, explica Favela.

Al joven sinaloense le llena de orgullo hablar de sus orígenes y que al igual que escribir canciones y cantarlas también le apasiona arrear ganado como lo hacía de niño en su rancho. Recuerda que a los 9 años de edad comenzó a tomar clases de guitarra y que su papá lo llevaba todos los días viajando 20 kilómetros hasta el pueblo más cercano.

“Gracias a los sacrificios de mi apá y toda mi familia por apoyarme en mi afición por la música. Sin ellos no estuviera hoy aquí”, dijo Favela.

A los 13 años, Favela se mudó solo a Ciudad de México para seguir su sueño. Participó en el concurso de canto Código Fama (Televisa) y quedó en séptimo lugar. Luego grabó dos discos sin gran éxito.

“Gracias a Código Fama descubrí un mundo que no conocía, se me abrieron puertas que sabía que existían. Solo hacía unos meses que me pasaba las tardes arriando vacas en Caitime, y de repente me veo en Televisa y todo cambió de repente”, agregó el artista.

Pero su gran oportunidad le llegó hace siete años cuando al mismo tiempo El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón y Larry Hernández le grabaron una de sus canciones cada uno de ellos.

“Estoy agradecido con los artistas que me dieron la oportunidad de grabar mis canciones. Sin ellos no estuviera viviendo esta experiencia tan bonita y poder pagarles a mis padres y familiares atendiéndolos y agasajándolos como se merecen”, puntualiza Favela.

BREVE BIO:

Nombre: José Alberto Inzunza Favela

Profesión: compositor e intérprete

Nacionalidad: mexicano

Nació: 10 de diciembre de 1990

Edad: 26 años

Estado civil: soltero

SUS ÉXITOS:

1. Su disco Hecho a mano (2016), que contiene 11 temas suyos fue nominado al Grammy, fue candidato a dos Grammy Latinos y a varios Premios de la Radio .

2. Sus temas y videos‘Cuando fuimos nada’ y ‘Por qué no te enamoras’ llevan más de 80 millones de vistas en redes sociales.

3. Ha sido nombrado Compositor Latino del Año en 2016 y 2017 por la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores)

4. Es juez del programa de canto Tengo talento, mucho talento (TV Estrella) junto a Ana Bárbara.

Bailazo de Mayo de El Patrón 105.3 FM. con La Arrolladora Banda El Limón, Joss Favela, Estrellas de Tuzantla y Energía Norteña

Cuándo: 6 de mayo, 9 p.m.-3 a.m.

Costo: $45.

Dónde: Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

Info: www.freshtix.com/events/patron