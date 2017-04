Etiquetas que cubren más que un velo

Hace un mes, Shareefa Carrión comenzó a hacer una búsqueda en Internet que nunca quiso hacer. Empezó a buscar un nuevo país donde vivir.

Aunque Carrión nació en California, el ambiente que se vive desde la última década, y más recientemente con la administración de Donald Trump, la ha hecho sentirse como una extraña en su propia tierra

La razón de la incomodidad de Carrión, de padre puertorriqueño y madre afroamerica, es la actitud de muchos hacia la fe musulmana que profesa desde niña.

Las medidas de Trump que prohibieron la entrada de personas de 11 países de mayoría musulmana fueron la gota que derramó el vaso para Shareefa.

“Personalmente me molesta. Como contribuyente me molesta. ¿Quién eres tú para decirme que no puedo regresar a mi país?”, manifestó Shareefa, mientras criticó que familias, incluso personas nacidas en EE.UU. fueran impedidas de regresar al país.

Por ello, la residente de Gwinnett ha decidido no viajar por el momento, pues no quiere exponerse a un enfrentamiento con los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, y sobretodo porque no quiere exponer a sus hijos a una experiencia desagradable.

“Ni siquiera quiero ir al estado más cercano porque me pueden parar, no por rebasar los limites de velocidad, sino por mi velo. Esto es muy estresante dentro de la comunidad”, lamentó Carrión.

Las experiencias de discriminación no son nuevas para Shareefa, que como afrolatina dice que le ha tocado explicarse ante todos, por no ser suficientemente afroamericana, ni parecerse a otras latinas cuando estaba en la escuela. Cuando empezó a usar su hiyab todo se complicó aun más. Pero nada debilitó su fe.

La californiana de raíces puertorriqueñas comparte con millones de creyentes en el país su devoción por el Islam.

De acuerdo con cifras del Pew Research Center, en 2015, 3.3 millones de musulmanes vivían en EE.UU. Se estima que un seis por ciento de los musulmanes en EE.UU. son latinos, según cifras del proyecto Why Islam.

Un constante escrutinio

A diferencia de Carrión, Desiree Narváez creció en un hogar católico. Sin embargo, mientras estudiaba en Europa, un vacío espiritual la llevó a analizar diferentes religiones. Esto fue poco antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Y fue precisamente la constante discusión del Islam en los medios de comunicación lo que hizo que Desiree, nacida en Nueva York y de raíces puertorriqueñas, estudiara esta religión y posteriormente se convirtiera en musulmana.

Pero su determinación vino con dolorosos desafíos, el primero que su familia no aceptó su fe y su nueva manera de vivir. El segundo: nadar en contra de la corriente y seguir caminando con firmeza aunque en la calle, al verla cubierta con su velo, le hayan gritado “terrorista”.

“Creo que todos estos años la gente ha sido programada para tener este resentimiento y tener este odio contra los musulmanes y el Islam, que ahora creo que el público general está de acuerdo con esto, y eso es lo que me molesta”, manifestó la esposa y madre de tres niños de cinco, siete y nueve años de edad.

Las entrevistadas coinciden en que cada vez que ocurre un ataque terrorista orquestado por un musulmán o por ISIS, la comunidad musulmana entera es juzgada como culpable y se espera que pidan disculpas por los hechos.

“El Islam es una religión antigua, ha existido desde el principio de los tiempos y ahora, de repente, todos somos terroristas o gente mala y eso es ridículo. Es como decir que si eres blanco y perteneces al Ku Klux Klan, entonces todas las personas blancas son así, eso no es justo, ni lógico”, manifestó Carrión.

Shareefa, quien también ha enfrentado ataques verbales en la calle, dice que es desgastante que otros esperen que dé una explicación por acciones que no representan su fe.

“Ellos (los terroristas) no representan nada. Ellos se representan a ellos mismos. Y no entiendo como la sociedad no puede ver eso”, dijo Carrión.

Víctimas de amenaza

En marzo, varias mezquitas en Georgia reportaron haber recibido amenazas de muerte por medio de cartas y correos electrónicos.

Una carta que contenía un dibujo de un hombre decapitado junto a la frase “muerte para ti y los tuyos” fue enviada al Greenview Madani Center, en Lawrenceville. El firmante se denominaba asesino de musulmanes.

“Es un momento muy difícil y, aunque las comunidades han estado experimentando discriminación desde hace tiempo, creo que el nivel de represión ha incrementado tremendamente cuando se implementaron las políticas del veto contra los musulmanes, pero también al hablarse de un registro de musulmanes. Todo esto ha tenido un impacto negativo y ha creado esta atmósfera cada vez más hostil”, explicó Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South.

Evangelina ‘Amina’ Rodríguez ha sentido muy de cerca esta situación.

“En el colegio de mi hija, que es una escuelita en una mezquita, mandaron una carta diciendo que le iban a cortar la cabeza a todos los niños”, dijo la madre uruguaya.

Shahshahani explicó que situaciones como estas son las que demuestran la necesidad de crear un ‘santuario’ en Georgia.

“Los delitos de odio están aumentando y nuestra seguridad como inmigrantes o musulmanes está en riesgo”, dijo.

Arroz con pollo, empanadas y velo

Tanto para Amina como para Shareefa y Desiree, su identidad latina es parte de sus vidas y un legado que buscan transmitir a sus hijos.

Desiree, por ejemplo, relataba el día de la entrevista que estaba preparándose para una fiesta que tendría esa noche y que estaba emocionada preparando arroz con pollo, pues la comida puertorriqueña no falta en su hogar.

Shareefa no habla mucho español y sus raíces boricuas son del lado de su padre, pero lleva con orgullo su bandera puertorriqueña en el carro.

Amina le enseñó español a sus hijos y de vez en cuando les empaca empanadas en la lonchera para el almuerzo.

“Mis hijos hablan español, árabe, inglés y urdu. Tienen una mezcla de culturas, pero tienen claro que una parte de ellos es latina”, manifestó la uruguaya.

A pesar de ser orgullosamente latinas, en ocasiones se han topado con el rechazo de otros hispanos.

“Una vez saliendo de Walmart iba caminando hacia el carro y atrás mío venía una pareja de latinos y el hombre iba diciendo: ‘mira esa mujer, no le dará calor con todos esos trapos puestos’. Y la esposa le decía: ‘cállate, que tú no sabes quién habla español’. Cuando me pasaron por el lado yo le dije, ‘buenos días’”, relató Amina entre risas.

“Somos lo mismo”

En la escuela de sus hijos Desiree es una cara conocida, una de la madres que más se involucra. Ella quiere tender puentes de diálogo.

“Quiero que ellos vean que yo soy parte de esta comunidad y que contribuimos para el bienestar de este gran país”, dijo la madre de 42 años.

Por su parte, Amina pide a las personas que en lugar de dar una opinión por cierta se acerquen y pregunten.

“Preferimos que en vez de que digan cosas detrás de nosotros, que nos pregunten cosas. No nos vamos a enojar porque alguien nos haga una pregunta por curiosidad”, dijo la uruguaya.

A sus hijos, Shareefa les enseña a no renunciar a su fe por lo que otros digan, sino a saber en lo que creen y estar abiertos a responder preguntas de forma respetuosa.

Con el fin de crear espacios para el diálogo y un recurso para familias latinas y musulmanas, Carrión fundó en 2004 la Asociación Latina Musulmana de Georgia (ALMA).

La puertorriqueña quiere dejar claro que más allá de los ritos de su fe ella es un ser humano como cualquier otro. Es madre, esposa, tiene su propio negocio y vota en las elecciones, entre algunos de sus roles.