En la prisión del condado lo estaba esperando inmigración

Un padre hispano residente de Georgia denuncia que cayó en manos del Servicio de inmigración y Aduanas (ICE) luego de que en la corte del condado de Gwinnett le pusiera una trampa.

Y es que José Flores Aguilar se presentó al tribunal para pagar una multa por manejar sin licencia que le impusieron hace un par de meses cuando se vio envuelto en un accidente de tránsito.

“Ni siquiera fue mi culpa. Por atrás me pegaron, pero el oficial decidió darme el ticket por no licencia”, narró Flores a MundoHispánico.

El salvadoreño acudió a la audiencia en el día indicado y le recibieron los 705 dólares de multa, pero le dieron la orden de presentarse voluntariamente a la cárcel de la localidad para colocar sus huellas dactilares.

“Me dijeron que me daban cuatro días para hacerlo y yo me considero una persona bien responsable, así que decidí irme de una vez para salir de eso, pero no contaba con lo que me esperaba”, agregó Flores.

De acuerdo con el centroamericano, después de un rato en la sala de espera lo llamaron, pero no eran los carceleros normales, sino que un agente de ICE. “Me preguntó por mi estatus migratorio y cuando supo que no tenía papeles ahí mismo me esposó”.

De la prisión de Gwinnett fue trasladado al Centro de Detención de Atlanta y luego a la cárcel de Irwin. Su familia tuvo que pagar una fianza de 15 mil dólares para que no lo deportaran.

El hombre, que llegó a Estados Unidos en 2004 y trabaja en la jardinería, teme por su vida en caso de que lo deporten a su país debido a la delincuencia.

Esta es la primera vez que Flores se ve envuelto en un problema legal. Nunca antes había sido arrestado por ningún motivo.

No ha sido el único

Un recuento realizado por MundoHispánico evidenció que en las primeras dos semanas de marzo, nueve de cada 10 inmigrantes que han sido arrestados por cualquier causa, fueron puestos en hold de ICE.

La mayoría de ellos fue por infracciones menores como manejar sin licencia, como le ocurrió a Flores, pero otros por sospechas de cometer delitos más serios.

Este es el caso de Eder Ortega, quien fue acusado de manejar intoxicado (DUI). Un patrullero de Gwinnett alega que lo vio cambiando de carril de manera inapropiada y cuando pretendía multarlo, se dio cuenta que estaba ebrio.

Cuando Ortega entró a la prisión del condado también lo agarraron los agentes de inmigración.

A Marco Antonio Jiménez le pasó algo parecido. Él tenía que comparecer en la corte por una citación, pero no se presentó, así que los oficiales locales fueron a buscarlo.

Hoy Jiménez también está en proceso de deportación.