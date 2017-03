“El sol sale para todo el mundo”

Microsoft, YouTube y Amazon tienen algo en común con el negocio que impulsa una empresaria dominicana en Loganville: todos nacieron en un pequeño espacio en las casas de sus creadores.

Para Margarita Mejía, fundadora de Sophia Creativa y de El Closet de Sophia, su sótano es el espacio donde fabrica sueños que se convierten en piezas de joyería, accesorios y prendas de ropa para niñas y mujeres.

“Yo amo sentarme en esa mesa regada que tengo y crear algo”, sostuvo la empresaria cuyas piezas ven la luz en una mesa llena de piedras de un sinfín de colores, iluminadas por una pequeña lámpara de escritorio.

Así empezó

La pasión que Mejía siente por los accesorios nació en su natal República Dominicana, cuando luego de prepararse como abogada decidió estudiar diseño de joyas en Altos de Chavón.

Luego de esto impulsó un negocio de confección de accesorios llamado Manos Creativas, pero los azares de la vida hicieron que la madre de dos pequeños decidiera mudarse a Estados Unidos, su primera parada fue en Nueva York y hace pocos años se mudó a Georgia.

Al emigrar, Mejía pensaba que su negocio de accesorios era asunto del pasado hasta que una amiga le pidió que le diseñara unos aretes que gustaron tanto que la dominicana supo que no se podría librar de su pasión.

“Cuando naces para algo eso te persigue y te persigue. Dice la gente que si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada. A mí me cayeron accesorios y piezas”, dijo Mejía entre risas.

La dominicana, quien es jefa de familia, reconoce que el camino a su sueño está lleno de retos que ella afronta cada día con valentía, con la certeza de que no importa lo que venga ella está dispuesta a luchar.

“Hay días malos, malísimos. Hay semanas peores y hay meses que son fatales, pero hay meses que son buenos. Y vale la pena”, sostuvo la madre de Roger Sebastián de 14 años y Sophia Valentina de 6.

Su pequeña, que es su musa, da nombre a la empresa.

“Sophia significa mujer fuerte y eso es lo que es mi marca, lo que quiero construir. Una marca fuerte que sirva para las niñas que se le está formando el carácter, pero también para una mujer fuerte y decidida que quiere con los accesorios que yo diseño hacer un statement. Que adonde llegue se vea y se sienta bonita”, expresó.

Sueños grandes

Como nueva empresaria en Georgia, el negocio de Mejía aún no se sostiene solo por lo que tiene un segundo empleo los fines de semana.

“Yo trabajo por mi sueño. Y si tengo que trabajar aparte para cumplir mi sueño lo voy a hacer”, manifestó.

La dominicana mira hacia el futuro y sueña con vender sus accesorios en las grandes tiendas por departamento de Estados Unidos.

“Sueño con ver mis diseños en pasarelas con mujeres famosas. Y me levanto todos los días temprano a hacer que esos sueños se hagan posibles, porque todo es posible”, dijo Mejía.

La clave es empezar

Margarita sabe lo que es trazarse un camino y lucha por sus metas y por eso motiva a otras mujeres latinas a soñar y a luchar.

“No importa que tú seas mamá soltera, yo lo he sido, es duro, pero se puede. No importa que tú no puedas salir de tu casa, porque no tengas papeles. Puedes también, están las redes, está Instagram, está Facebook, están cantidad de cosas que tú puedes vender. Hay cantidad de cosas que tú puedes emprender. Y más nosotros los inmigrantes que tenemos una fuerza tan grande, que de la adversidad creamos cosas maravillosas”, sostuvo.

Margarita le dice a quien quiera ser empresaria que lo que tiene que hacer es comenzar.

“Si usted quiere ser peluquera empiece en su casa. Cómprese un secador y empiece a secarle el pelo a su hija. Si quiere hacer maquillaje, aprenda usted misma con los tutoriales de belleza”, aconsejó.

Señala que no hay día perfecto para empezar y que muchas veces es cuando te decides que te das cuenta de lo que eres capaz.

“El sol sale para todo el mundo y hay veces que es el miedo lo que no nos deja, porque hay gente que me pregunta: ‘¿Y cómo tú pusiste este negocio?’ Y yo digo: ‘pues poniéndolo un día’.”, sostuvo.