Coyote ataca a hombre en Roswell

Un coyote atacó a un hombre en Roswell (Georgia), confirmaron las autoridades.

El incidente se produjo el lunes en Lake Charles Drive, en Roswell.

Bill Goff dijo a WSB-TV que salió a correr, como lo hace todos los días, cuando apareció el animal, que pensó se trataba de un perro.

El coyote, narró, lo atacó y lo mordió en la pierna, mientras él trataba de quitárselo.

Goff aseguró que lo agarró del cuello y lo mantuvo sostenido contra el suelo, mientras un vecino llamaba al 911.

El animal finalmente fue capturado y el hombre se recupera de las heridas.

