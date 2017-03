Cónsul de México en Atlanta envía importante mensaje a sus compatriotas (VIDEO)

Deportaciones, operativos de inmigración, detenciones, preocupación, miedo, angustia… ¿Qué ha experimentado la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos durante los últimos meses? ¿Cómo ha procesado las políticas y la retórica de la nueva administración? ¿Vale la pena continuar con el llamado sueño americano? Hoy, hay muchas preguntas y pocas respuestas.

Pero quizá, quien más se las cuestione sea el cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León.

El diplomático está a punto de cumplir un año en la cancillería de Atlanta, y compartió con MundoHispánico su opinión, las iniciativas que están llevando a cabo los consulados para proteger a sus connacionales y la estrategia de trabajo que ha implementado en los últimos meses en el estado de Georgia.

MH: Ha sido una temporada difícil para la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Como mexicano, no solo como cónsul, ¿cómo se ha sentido? ¿qué opinión le merece todo este cambio en el panorama político actual y en cuanto a las relaciones de México con Estados Unidos?

JDDL: “Nosotros tenemos sentimientos fuertes alrededor de lo que estamos percibiendo. No desde ahora sino de enero para acá. Yo tengo mucho tiempo trabajando en consulados y en cancillerías, y por supuesto, ver un poco como el lenguaje y como ciertas maneras de referirse a México, y a la relación con México de una manera tan agresiva y superficial es doloroso. Creo de manera ferviente que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es intensa pero importante, es valiosa, es valiosa también para Estados Unidos. Durante los últimos 20 años han habido enormes esfuerzos que muchas instituciones han invertido para construir una relación. Cuidar esa relación significa cuidar a esas personas. Este tipo de situaciones en las cuales el lenguaje que se ha usado en cuanto a México no refleja la importancia y la sensibilidad que debe existir en torno a este tema. Duele. Y nos preocupa. Millones de personas en Estados Unidos y millones de personas en México dependen de que esta relación sea cuidada. Ha habido una gran cantidad de aseveraciones en contra de los migrantes que no reflejan la realidad. Los mexicanos que están aquí, están aquí para buscar una mejor vida. También están derramando enormes beneficios para la comunidad donde viven. México es muy importante para Estados Unidos y para Atlanta. México es el segundo comprador de Georgia en el mundo. Nuestra relación es tremenda. Más de un millón dolares por minuto están siendo parte del comercio entre México y Estados Unidos, y buena parte del comercio pasa por esa frontera. La frontera no es una zona salvaje donde no hay autoridades.

¿Qué es lo más preocupante de toda esta situación?

Nos preocupa la relación entre México y Estados Unidos. Pero también nos preocupa el nivel de polarización del discurso que se ha generado. Y genera temor, genera angustia, genera posiciones radicales basadas en declaraciones sin sustento. Nos preocupa buscar la manera en que la gente se sienta más tranquila. Tenemos muchos motivos para ver qué funciona en esta relación con Estados Unidos y qué no.

Si podemos enumerar y hablar sobre ellas, ¿cuáles son las medidas que ha implementado el Consulado –derivadas desde el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos- para ayudar a sus connacionales?

Percibimos claramente este nivel de angustia. Lo primero que hemos estado tratando de hacer es fortalecer las maneras en las que la gente se acerque a nuestro Consulado. Hay una enorme cantidad de recursos para nuestra comunidad. Uno de ellos es el Centro de Atención a Mexicanos para que se tienen dudas o angustia, llamen al número: 1-855-463-6395. Otro de ellos es la aplicación MiConsulMex para que la descarguen en el teléfono. También, todos nuestros consulados fortalecieron los Centros de Defensoría Legal para que la gente conozca más sobre su situación migratoria. Entre otras cosas, hemos estado ofreciendo talleres sobre ciudadanía y conversatorios con la policía local, como por ejemplo, la de Brookhaven, Norcross y Atlanta.

¿Cómo ha logrado identificar esas necesidades de la comunidad mexicana en Georgia? ¿Cuáles han sido sus principales retos?

Tener retroalimentación y saber cuáles son las necesidades de la comunidad. Fortaleciendo las redes sociales y las relaciones con los medios. Pero sobre todo, hablando con ellos cuando vienen. El Consulado debe salir de aquí, participar constantemente en foros comunitarios, en iglesias, con asociaciones y organizaciones, que están todas trabajando en la comunidad. No podemos hacer nuestro trabajo sino tenemos relación con las organizaciones. Nuestras necesidades no son las mismas, que las de la comunidad en Chicago, por ejemplo. No podemos estar entre cuatro paredes.

Partiendo un poco de esa pregunta, cuando publicamos una nota sobre alguna iniciativa del Consulado en nuestras redes sociales (Facebook, por ejemplo), la gente suele comentar que: “llamo y llamo y nunca contestan el teléfono”, “ahí nada más pierdes tiempo y dinero”, “pésimo para atender”, “luego no contestan para las citas”… ¿cómo monitorea o evalúa el Consulado sus servicios? ¿Cómo pueden los connacionales enviar sus reclamaciones para recibir un servicio más óptimo?

Sin duda, sabemos que hay ciertos niveles de frustración en la comunidad porque también hay estándares muy altos de lo que la comunidad espera. Nosotros también monitoreamos nuestras redes en donde recibimos estos comentarios. Muchas veces hay que decir que esta frustración se genera por gente que viene al Consulado y no puede obtener el trámite que quería porque vienen sin los documentos necesarios para hacer su gestión. Tenemos estándares muy altos de la calidad de servicios que debemos ofrecer. También tenemos una caja en donde la gente puede poner sus sugerencias. La gran mayoría de la frustración que se genera alrededor de nuestro servicio, es porque la gente no llega con la información debida, por ejemplo. Nosotros tenemos que cumplir con ciertos requerimientos para expedir documentos.

Por otra parte, y para el conocimiento de la comunidad, ¿cuáles son las responsabilidades de un Consulado, qué puede y qué no puede hacer como agencia de gobierno?

Nuestras funciones son emitir documentos mexicanos de acuerdo a nuestra legislación. También en el contexto de nuestras tareas de defensoría. Nosotros no somos autoridad en este país. No nos corresponde a nosotros decirle al gobierno cuáles son sus leyes. Ahora sí, es nuestra función asegurarnos de que podamos darle orientación a las personas sobre las leyes de este país y a dónde pueden acudir para tener una asesoría adecuada. En algunos casos podemos tomar esos casos y referirlos a abogados. Es importante destacar que nuestros oficiales consulares no son abogados. Por eso es importante que la comunidad entienda nuestro alcance.

Lleva ya casi un año en Atlanta, ¿cómo se ha ajustado y cómo ha logrado gestionar y entablar relaciones con las organizaciones locales y los órganos de gobierno, agencias, policía, etc…? ¿Cuán difícil ha sido?

Es un trabajo enorme, constante. Ha sido intenso. El trabajo es fuerte porque la circunscripción del consulado es grande. Tenemos todo Georgia, todo Alabama y buena parte de Tennessee. Pero el Consulado ha hecho un enorme trabajo en Atlanta desde antes. Sería injusto adjudicarme el trabajo que se ha venido haciendo. Es importante para mi venir y fortalecer la relación con esas organizaciones. Me he reunido con las autoridades para transmitirles la importancia de que tengamos una buena relación. Aún hay un enorme trabajo que hacer. Para mí ha sido muy grato venir a vivir en Atlanta.

De otro lado, y en esta temporada, ¿ha recibido algún tipo de apoyo por parte de esas agencias hacia la comunidad mexicana?

Tenemos una excelente comunicación con el gobierno de Kasim Reed y con la policía de Atlanta. Todos han sido cálidos y claros en decir que los inmigrantes que viven en la ciudad son un enorme activo, y que por ninguna razón están interesados en su estatus migratorio. Están interesados en una comunidad segura. Que la gente viva de manera tranquila.

Por ejemplo el departamento de educación y de servicios sociales se han reunido con nosotros. A veces les preocupa que los padres tengan miedo de llevar a sus hijos a la escuela. Hay una enorme cantidad de organizaciones y agencias que se han acercado para hablar con nosotros porque necesitan nuestro apoyo también para transmitir el mensaje a nuestra comunidad.

Varios líderes de nuestra comunidad nos han dicho que su gestión se ha diferenciado de otras anteriores en términos positivos, y que, su estrategia de trabajo ha partido de la accesibilidad a la comunidad, entre otras cosas. ¿Cree usted que ese ha sido en efecto, uno de los pilares de su estrategia de trabajo? Es decir, ¿cómo puede diferenciarse su gestión de otras administraciones?

Yo creo que un pilar de cualquier cónsul de México debe ser tener sensibilidad y hablar con la gente. Eso significa acudir a muchos eventos y hablar mucho con la gente. El cónsul de México debe ser una persona accesible. Creo que eso es lo que hay que hacer. También creo mucho en generar equipos. El persona que trabaja en el Consulado debe trabajar en equipo. Nuestro Consulado ha crecido y sé que necesitamos crecer aún más. Sin duda, por mucho somos el Consulado más grande en Atlanta.

Georgia es uno de los estados más extremos contra la inmigración ilegal, ¿qué es lo más que le preocupa de y sobre los mexicanos que están en esa situación, y que viven en Atlanta?

Lo que más me preocupa es una persona que se encuentra en esa situación y que por alguna razón no hace nada para protegerse y para preveer una situación o para tener una asesoría real. Es tan grave para nosotros que esa persona esté en manos de algún depredador. Ese es un tema que me preocupa grandemente porque les veo anunciándose en medios locales.

Si tuviera la oportunidad de aconsejarle a uno de ellos algo en esta temporada, ¿qué le diría? ¿le recomendaría que regresara a México?

Les recomendaría que primero se acerquen a una fuente confiable para tener un diagnóstico real sobre su situación. Antes de que sean detenidos y antes de que suceda algo así, reciban una asesoría correcta sobre cuáles son sus derechos y las medidas que pueden tomar antes de que algo así suceda. Eso sería lo más importante. También me preocupa el enorme desasosiego porque hay falta de claridad en términos de la aplicación de la ley. Después de los operativos que sucedieron a finales de febrero por parte de ICE, nosotros entrevistamos en los centros de detención de Georgia a 35 personas… solo tres no tenían antecedentes penales. Eso es importante entenderlo y saberlo. Si usted es indocumentado y no tiene antecedente criminal o ninguna circunstancia que haya derivado en una orden deportación, entonces la situación es distinta. Tener un diagnóstico real de su situación es importante, para entonces tomar una decisión tranquila. Porque entonces estamos generando una situación de angustia a nuestros niños. Nos han llamado algunos distritos escolares para decirnos que algunas familias no están enviando a sus hijos a la escuela. Y ya eso es terrible. No llevar a los niños a la escuela es un delito. Una comunidad empoderada, con conocimiento, es la comunidad que queremos tener.

Hace unos días, el aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos y la actual política migratoria de Donald Trump. Obrador dijo que por ahora, solo puede presentar una queja ante la Organización de las Naciones Unidas y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero de convertirse en presidente, convertiría los 50 consulados de México en procuradurías. ¿Qué opina sobre todo esto? ¿cuán práctico es que los Consulados se conviertan en Procuradurías? ¿resolvería la situación?

El gobierno de México ha dicho claramente y seguirá diciendo que nunca va a dejar de hacer o dejar de utilizar ningún recurso que exista en cualquier foro para defender los derechos de los mexicanos. Ningún recurso dejará de ser agotado en todos los foros de los que somos parte. La posibilidad de una procuraduría es algo que habría que conocer con más detalles y saber qué es lo que significa exactamente. La red consular como un vehículo para defender los derechos de los mexicanos es parte de nuestra vocación. México hace por sus mexicanos lo que casi ningún otro país hace. Y sí, tenemos mucho más que hacer.

Si tuviera la oportunidad de conversar con Donald Trump, ¿qué rumbo tomaría la conversación?

Creo que lo que hay que hacer, y que es lo que ha estado haciendo el gobierno de México, es enfatizarle lo importante que somos el uno para el otro. Lo importante que es nuestra relación bilateral y la manera en la cual Estados Unidos se beneficia enormemente de México, y de los mexicanos que viven aquí. Somos vecinos y somos países que compartimos historia. Somos países que compartimos miles de millones de dólares en comercio e inversiones. Millones de empleos dependen de nuestra relación, pero también, millones de familias. Tenemos una enorme responsabilidad como países vecinos. Compartimos familias. Millones de americanos que viven en México y millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, son parte de nuestra responsabilidad. Lo que yo le diría es que entendemos muy bien, como todo gobernante, que quiera defender los intereses de sus ciudadanos, pero en este contexto, no hay mejor manera de defender sus intereses y los de sus ciudadanos, que fortaleciendo su relación con México. México es probablemente uno de los mejores amigos que tiene Estados Unidos.