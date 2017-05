Conductora airada se defiende a golpes con aspiradora a media calle

Una conductora en Georgia cegada por la ira termina golpeando con una aspiradora a un hombre que la reprendió por conducir en sorprendente caso de ‘ira la volante’.

El incidente ocurrió el 20 de abril en Chamblee y de acuerdo a la policía, la mujer arremetió contra el hombre a quien acusó de tocar la ventada e incluso intentar abrirá la puerta de su auto para quejarse de lo mal que conducía.

Woman busts out the full-size vacuum in road rage fight as other drivers watch and record | STORY/VIDEO: https://t.co/DSCKlsW8j7 pic.twitter.com/T5Y5jGMSOe

— WSB-TV (@wsbtv) 4 de mayo de 2017