Cerca de veinte tornados el lunes y mañana se esperan nuevas tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que en las tormentas ocurridas este pasado lunes, al menos 20 tornados ocurrieron en el estado de Georgia.

Las consecuencias del sistema de tormentas dejaron a miles de personas en la oscuridad y arrancó el techo de una estación de bomberos, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para mañana miércoles se pronostican nuevas tormentas severas y tornados en Georgia.

WX Damage update: NWS estimates up to twenty tornados touched down in GA yesterday. Severe weather could be worse tomorrow-more tornados. pic.twitter.com/OFdJ8nhIPc

— Tom Regan (@tomreganWSB) April 4, 2017