Calendario de eventos que no puedes perderte

Chiquis Rivera engalana la ‘Que Buena Fiesta 2017’

Que Buena Fiesta 2017. La Que Buena 101.9 FM presenta su celebración para festejar el Día del Niño y el 5 de Mayo con una jornada familiar que incluye todas las atracciones acuáticas del balneario Lanier Islands y las actuaciones musicales de Chiquis Rivera, Alerta Zero, Proyecto X, William Cellis, Triny y La Leyenda, Vagón Chicano, Banda Valle, Konsentidos y Lalo y sus Norteños. Entrada gratis pero se cobra la entrada al balneario con un 40 por ciento de descuento. 30 de abril, desde el mediodía. Lanier World, 7000 Lanier Islands Pkwy., Buford. 770.674.2500 y www.laquebuenaatlanta.com

BAILES

Jaripeo/Baile

Rancho El Centenario auspicia un jaripeo/baile con monta de toros, carreras de caballos y las presentaciones de Marco Flores y Banda Jerez, KonZentido de Aeid Ferrer, y Brazeros Musical. 30 de abril, 12-9 p.m. $40 (preventa) y niños menores de 10 años entran gratis. 263 High Falls Park Rd., Milner. 404.201.8628 y www.facebook.com/ranchoelcentenarioga

Festivales de 5 de mayo

Bailazo de Mayo: La Arrolladora Banda El Limón engalana el festejo organizado por El Patrón 105.3 FM. También estarán Joss Favela, La Energía Norteña, y Estrellas de Tuzantla. 6 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $57. Atlanta Coliseum, 2075 Market Street, Duluth. 404.417.0506 y www.elpatron1053.iheart.com

Plaza Fiesta organiza su festival de Cinco de Mayo con la actuación estelar de Pablo Montero. Además, se presentarán Lalo y sus Norteños, La Ironía Norteña, Lily Zetina, y Unidos de Tierra Caliente. 7 de mayo, 12 p.m.-8 p.m. Gratis. 4166 Buford Hwy., Atlanta. 404.982.9138 y www.plazafiesta.net

La Raza Fest 2017: Voz de Mando, Los Amos, y Fuerza de Tijuana amenizarán esta celebración. 14 de mayo, 12-8 p.m. Gratis. Gwinnett Place Mal, 2100 Pleasant Hill Rd., Duluth. www.laraza1023.com

CONCIERTOS

Ritmos colombianos

Concierto del cantautor colombiano Carlos Vives. 12 de mayo, 8 p.m. $61-$131. Teatro Fox, 660 Peachtree St., Atlanta. 1.855.285.8499 y http://foxtheatre.org

Rock

La legendaria banda del rock mexicano El Tri de Alex Lora en concierto. Alternarán Novaera ‘El Tributo a Los Ángeles del Infierno’ y Sonido Naco. 19 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $40. Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 404.458.5955.

ESPECTÁCULOS

Comedia

Ya están a la venta los boletos para el espectáculo Imparables de los actores cómicos mexicanos Adrián Uribe y Omar Chaparro y en el que interpretan a sus mejores personajes. 28 de mayo, 8 p.m. The Tabernacle, 152 Luckie St., Atlanta. 404.659.9022 y www.tabernacleatl.com

Títeres

Pete the Cat: obra de títeres que cuenta las aventuras de un gato azul ‘super cool’, que toca rock and roll, patina y surfea, y sus inseparables amigos. El puertorriqueño Luis Hernández es uno de los titiriteros que dan vida a estos personajes. Hasta el 28 de mayo. Martes a Viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; 23 y 30 de abril y domingos de mayo, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

Exhibición de dinosaurios

Dinosaur Explore: Stone Mountain Park añade a sus atracciones esta colección de más de 20 dinosaurios en tamaño real con efectos especiales que les permiten moverse y rugir como lo hacían cuando vivían hace 150 millones de años. Entre los favoritos están el Tiranosaurio Rex y dos branquiosaurios de 20 pies de altura y 33 de largo. Hasta el 31 de diciembre, 10 a.m.-5 p.m. Desde $26.95 (costo de entrada al parque). 1000 Robert E. Lee Blvd., Stone Mountain.1.800.401.2407 y www.stonemountainpark.com

TEATRO

Drama

País de bicicleta: obra del dramaturgo cubano Nilo Cruz, que cuenta la historia de tres cubanos que se embarcan en un viaje a través del mar con ansias de libertad. Es dirigida por Georgina Escobar y actúan Anthony Rodríguez (Julio), Limara Meneses Jiménez (Inés) y Juan Carlos Unzueta (Pepe). Hasta el 30 de abril. Jueves a sábados, 8 p.m.; domingos, 2:30 p.m. $20-$30. Aurora Theatre,128 East Pike St., Lawrenceville. 678.226.6222 y www.auroratheatre.com

CINE

Estrenos

How To Be a Latin Lover: Eugenio Derbez interpreta a Máximo, un ‘gigolo’ entrado en años cuya esposa millonaria de 80 años lo echa a la calle. Mientras su hermana Sara (Salma Hayek) lo recibe en su casa por unos días, Máximo saca todo su arsenal de ‘amante latino’ para conquistar a Celeste (Raquel Welch), una viuda millonaria. Estreno: 27 de abril.

AGENDA COMUNITARIA

Examen médico para mujeres

El Consultorio Médico Hispano y Center for Pan Asian Community Services ofrecen exámenes clínicos del seno a mujeres mayores de 40 años que no tengan seguro médico y de escasos recursos. Además, Northside Hospital podría hacerles una mamografía gratuita. Se debe hacer previa cita. 28 de abril, 9 a.m.-3 p.m. Gratis. Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1839.

Festivales

Festival Multicultural de Gwinnett: el director y actor de teatro cubano Anthony Rodríguez será el maestro de ceremonias de este festival que ofrece música y danzas folclóricas de diversas partes del mundo, diversión para niños, toro mecánico, adopciones de mascotas y talleres de seguridad de bomberos y policías, y comida. 29 de abril, 10 a.m.-2 p.m. Gratis. Gwinnett Place Mall, 2100 Pleasant Hill Rd., Duluth. 770.513.5116.

Conferencia para emprendedoras

Segunda Conferencia Anual para Latinas Emprendedoras: La Asociación Latinoamericana organiza esta jornada para mujeres que deseen abrir su propio negocio o hacer crecer el que ya tienen. Se ofrecerán talleres para crecimiento profesional y desarrollo personal. Interesadas deben inscribirse antes del 30 de abril para reservar su espacio. 6 de mayo, 7:30 a.m.-4 p.m. Gratis. Infinite Energy Center, 6400 Sugarloaf Pky., Duluth. 404.638.1800 y www.thelaa.org

Consulado mexicano móvil

El Consulado General de México en Atlanta otorgará pasaportes, matrículas consulares, entre otros documentos a mexicanos residentes de Dalton y pueblos vecinos. 29 y 30 de abril. Iglesia Bautista Nueva Vida, 1499 Riverbend Rd., Dalton. 1.877.639.4835 y https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal