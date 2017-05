Calendario de eventos que no debes perderte

BAILES

Festivales de 5 de mayo

Bailazo de Mayo: La Arrolladora Banda El Limón engalana el festejo organizado por El Patrón 105.3 FM. También estarán Joss Favela, La Energía Norteña, y Estrellas de Tuzantla. 6 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $57. Atlanta Coliseum, 2075 Market Street, Duluth. 404.417.0506 y www.elpatron1053.iheart.com

La Mejor 1600 AM festeja su aniversario y el Cinco de Mayo con un festival musical con las actuaciones de Los Indomables de Cedral, Banda Colonial, Banda Indispensable, las bandas de rock locales Balanze, y La Madrugada, entre otros artistas. 7 de mayo, 12 p.m.-8 p.m. Gratis. Mable House Barnes Amphitheatre, 5239 Floyd Rd., Mableton. 770.944.0900 y http://www.lamejorestacion.com

Plaza Fiesta organiza su festival de Cinco de Mayo con la actuación de Pablo Montero. Además, se presentarán Lalo y sus Norteños, La Ironía Norteña, Lily Zetina, y Unidos de Tierra Caliente. 7 de mayo, 12 p.m.-8 p.m. Gratis. 4166 Buford Hwy., Atlanta. 404.982.9138 y www.plazafiesta.net

La Raza Fest 2017: Voz de Mando, Los Amos y Fuerza de Tijuana amenizarán esta celebración. 14 de mayo, 12-8 p.m. Gratis. Gwinnett Place Mal, 2100 Pleasant Hill Rd., Duluth. www.laraza1023.com

Jaripeo/Baile

Monta de toros, carreras de caballos y las presentaciones de Los Rieleros del Norte, Conjunto Azabache, Las Lluvias Norte y Conjunto Río Grande. 13 de mayo, 12-10 p.m. $35 (primeros mil boletos) Rancho El Centenario, 263 High Falls Park Rd., Milner. 404.441.9715 y www.facebook.com/ranchoelcentenarioga

Mexicanos

Alfredo Ríos ‘El Komander’, Noel Torres, y Distintos de Tierra Caliente amenizan un baile. 20 de mayo, 8 p.m.-2 a.m. $52. Mayores de 18 años. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 678.473.1000 y www.ticketon.com

CONCIERTOS

Rock

Ya están a la venta los boletos para el concierto que Café Tacvba brindará este otoño en el nuevo centro de espectáculos The Masquerade. La banda icono del rock alternativo de México estará de gira por Estados Unidos promocionando su nuevo álbum Jei Beibi, que incluye los sencillos ‘Que no’, ‘Disolviéndonos’ y ‘Futuro’. 30 de septiembre, 8 p.m. The Masquerade (sala Heaven), Kenny’s Alley @ Underground, 50 Lower Alabama St., Atlanta.

404.577.8178 y www.ticketmaster.com

La legendaria banda del rock mexicano El Tri de Alex Lora en concierto. Alternarán Novaera ‘El Tributo a Los Ángeles del Infierno’ y Sonido Naco. 19 de mayo, 9 p.m.-3 a.m. $40. Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 404.458.5955.

Jarabe de Palo y su líder Pau Donés en concierto. 12 de junio, 7:30 p.m. $45 (preventa) Mayores de 18 años. Smith’s Olde Bar, 1578 Piedmont Ave., Atlanta. www.smithsoldebar.com

Ritmos colombianos

Concierto del cantautor colombiano Carlos Vives. 12 de mayo, 8 p.m. $61-$131. Teatro Fox, 660 Peachtree St., Atlanta. 1.855.285.8499 y http://foxtheatre.org

Vallenato

Jean Carlos Centeno ‘La Voz de Oro del Vallenato’ en concierto. 20 de mayo, 9 p.m.- 2 a.m. $30 (preventa) y $50 (VIP) Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth.678.896.9000 y www.tickeri.com

ESPECTÁCULOS

Títeres

Pete the Cat: obra de títeres que cuenta las aventuras de un gato azul ‘super cool’, que toca rock and roll, patina y surfea; y sus inseparables amigos. El puertorriqueño Luis Hernández es uno de los titiriteros que dan vida a estos personajes. Hasta el 28 de mayo. Martes a Viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábados, 12 y 2 p.m.; 23 y 30 de abril y domingos de mayo, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

GALERÍAS

Pintura

New Life: Images of Spring: obras de cuatro artistas plásticos (Oleg Ardimasov, Noah Desmond, Barrett Edwards, y la española Ana Morán) que capturan el rejuvenecimiento de la Tierra durante la primavera. Hasta el 20 de mayo. Lunes a sábados, 10 a.m.-5 p.m. Gratis. R. Alexander Fine Art Galery, 5650 Peachtree Pkwy., Atlanta.770.609.8662 y www.ralexanderfineart.com

TEATRO

Drama

Native Son: obra en inglés dirigida por el estadounidense de padres puertorriqueños Emil Thomas. Trata sobre Bigger Thomas, un joven que lidia con la pobreza de su barrio infestado de ratas en South Side Chicago en los años treinta. Al entrar a trabajar a la casa de un hombre rico, Bigger desata una serie de eventos que violentamente sellan su destino. Hasta el 7 de mayo. Jueves a sábados, 7:30 p.m.; domingos, 2:30 p.m.; y 6 de mayo, 3 y 7:30 p.m. $10-$40. Marietta’s New Theatre in the Square, 11 Whitlock Ave., Marietta. 770.426.4800 y www.theatreinthesquare.net

CINE

Estrenos

Guardians of the Galaxy Vol 2: Star Lord (Chris Pratt) y su banda de héroes desadaptados Gamora (Zoe Saldaña), Groot (Vin Diesel), Drax the Destroyer (Dave Bautista) y Rocket Raccoon (Bradley Cooper) están de vuelta con sus aventuras a través del Universo. Estreno: 5 de mayo.

AGENDA COMUNITARIA

Ejercítate con zumba

El Condado de Gwinnett ofrece sesiones de zumba con expertos para toda la familia. 3 y 31 de mayo, 5:30-6:30 p.m. Gratis. Sweet Water Park, 800 Bethesda School Rd., Lawrenceville. 770.822.3197 y www.livehealthygwinnett.com

Donación de sangre

La Cruz Roja recibe donaciones de sangre, especialmente de tipo O, A y B- . 6 de mayo, 7 a.m.-2 p.m. Gratis. Alpharetta Blood Donation Center, 3000 Old Alabama Rd, suite 110, Alpharetta; Cobb Blood Donation Center, 2145 Roswell Rd., suite 250, Marietta; Midtown Blood Donation Center, 1955 Monroe Dr., Atlanta; y Duluth Blood Donation Center, 3090 Premiere Pkwy., suite 500, Duluth. 1.800.733.2767 y www.redcrossblood.org

Semana de tenis gratis

El Centro Público de Tenis de Sandy Springs ofrece a niños y adultos una semana de clases, talleres, competencias, rifas, regalos y refrescos gratuitos para promocionar los beneficios de la práctica de este deporte. 8-13 de mayo, 9:30 a.m.-8 p.m. Gratis.500 Abernathy Rd., Sandy Springs. 404.303.6182 y www.sandyspringstennis.com

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393.

Club de la tercera edad

Un grupo de personas mayores de 55 años se reúne en la Asociación Latinoamericana para socializar, hacer manualidades, ejercicios y pasar un rato ameno. Viernes, 10 a.m.-12 p.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1813.

Cortesía Café Tacvba/The Masquerade