Arrolladora Banda El Limón tiene ritmo de lujo

Tal es la calidad de la música de La Arrolladora Banda El Limón que además de figurar entre las mejores agrupaciones de su género, cuenta con más de 19 millones de seguidores en Facebook, incluyendo a famosos futbolistas como Javier ‘Chicharito’ Hernández y Jared Borgetti.

La agrupación sinaolense fundada y dirigida por el clarinetista René Camacho es el plato principal del Bailazo de Mayo, evento musical con que El Patrón 105.3 FM celebra el 5 de Mayo y el Día de la Madre. A la velada también están invitados Joss Favela, La Energía Norteña y Estrellas de Tuzantla.

“Es un honor cantarles a nuestros paisanos y sentir el gusto que tienen por nuestra música. También nosotros sentimos nostalgia al estar lejos de Mazatlán”.

René Camacho, músico

En una entrevista con MundoHispánico, Camacho habla de las claves para el éxito de la banda, sus orígenes y sus más famosos seguidores, entre otros temas.

MH: ¿Qué satisfacciones les ha dado su disco Libre otra vez?

RC: Ha tenido muy buena respuesta y nos ha dado bastante trabajo. Hemos hecho tres cortes y nos ha aguantado mucho tiempo desde que salió hace más de un año. El primer tema ‘Me va a pesar’ se pegó un poquito en radio y la gente no lo quería soltar, y aún sigue en los primeros lugares.

MH: ¿Cuándo saldrá su próximo álbum?

RC: Yo creo que para junio ya entramos al estudio de grabación para el próximo disco.

MH: ¿Que siente al ver la evolución de la Arrolladora y ser una de las consentidas de la gente?

RC: Muy bien, muy realizado por decir. Mis sueños se han hecho realidad. Al principio uno siempre trae la inquietud que le gusta su trabajo y su oficio, le metes ganas. Sobre la inquietud corre todo y con un poquito de terquedad hemos logrado estar donde estamos gracias al público que le ha gustado lo que estamos haciendo.

MH: ¿Se imaginó cuando comenzó con su sueño que la música de banda sinaloense sería tan reconocida?

RC: Al principio éramos una banda local pero se llegó el tiempo de ponerle voz a la banda y se tuvo que grabar un disco y de ahí el siguiente. A partir del primer disco las presentaciones en Mazatlán fueron un boom con llenos totales. Y dijimos hay que repartir un poquito para otros estados. Hicimos un tour de promoción por Tepic, Manzanillo, Puerto Vallarta y Guadalajara. Fuimos picando piedra, a veces no funcionaba pero la misma insistencia nos llevó a empezar a sacar provecho del producto.

MH: ¿Qué significa venir a cantarles a sus compatriotas en Estados Unidos?

RC: Significa mucho porque los paisanos allá tienen la nostalgia que se fueron de México y quieren estar en México. Y si les llevamos la música de banda que les gusta, ellos se alegran mucho. Para nosotros es un honor llevarles la música y sentir ese gusto que sienten.

MH: ¿Cuál es la clave del éxito de la banda?

RC: Siento que es la música del pueblo. Primeramente es el mariachi, que sigue vivo y nadie lo va a tumbar. La banda entró después, nada más era local en los pueblitos. A raíz de promoverla fuera, el público la aceptó porque tiene buen sentimiento y está bien hecha. Hoy en día no escuchas una radio que no tenga música de banda.

MH: ¿Que significa escuchar que tienen fans de todos los ámbitos, incluyendo a’ ‘Chicharito’ Hernández que incluso sin voz se pone a cantar los temas de la Arrolladora?

RC: Jajaja. ‘Chicharito’ nos ha enviado mensajes en algunos premios y tiene comunicación con nosotros como los 19 millones de seguidores en Facebook. Hace poco fuimos de promoción a Torreón, Jared Borgetti se comunicó con nosotros y nos hizo una carne asada. Es muy bonito tener contacto con esa gente porque son personas tan sencillas y se esmeran por estar en momentos con la Arrolladora.

MH: ¿Es cierto que Armando Manzanero se disgustó con ustedes porque le pusieron muchas condiciones para grabar unos de sus temas?

RC: Me han hecho la pregunta muchas veces y estoy fuera de la respuesta. El señor Manzanero se comunica con nuestra oficina, y en esos asuntos yo no me meto. Pero me parece que tenemos una buen relación con él.

EN BREVE con René Camacho

Programa que presentará en Atlanta: “Interpretaremos los éxitos más recientes y haremos un recorrido musical de las canciones viejitas. Trataremos de cubrir lo mejor en las dos horas que nos den para tocar”.

Sus orígenes: En 1997 y tras un conflicto con Salvador Lizárraga, René Camacho se separó de La Original Banda El Limón, con más de cuatro décadas de trayectoria, para formar La Arrolladora Banda El Limón.

BREVE BIO:

Nombre: La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Profesión: músicos

Nacionalidad: mexicanos

Vocalistas más populares: José Angel Ledezma ‘El Coyote’ y Jorge Medina.

Bailazo de Mayo con Arrolladora Banda El Limón, Joss Favela, La Energía Norteña, y Estrellas de Tuzantla

Cuándo: 6 de mayo, 9 p.m.-3 a.m.

Costo: $57.

Dónde: Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

Info: 404.417.0506 y www.elpatron1053.iheart.com