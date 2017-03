Aislinn Derbez asegura que el amor es su prioridad

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron crear la casa productora A Toda Madre Entertainment a pesar del dicho que dice que el placer y los negocios no deben mezclarse.

La pareja formada por los actores mexicanos tiene claro que antes de cualquier éxito profesional está su amor, por el que están dispuestos a todo.

“Es una situación muy delicada (tener negocios juntos) y estamos teniendo mucho cuidado. Vamos paso a paso, y siempre sabiendo que la prioridad es la relación y si llega a haber problemas, eso es primero”, sostuvo Aislinn.

Casados desde el año pasado, los esposos han tratado de encontrar un balance entre su vida profesional y marital, en ocasiones hasta teniendo que actuar juntos. Además, admite que ser mamá es algo que desea, pero, por el momento, no es un plan a corto plazo. Y es que, además de sus proyectos como actores, ambos están muy interesados en levantar producciones con su empresa, como Hazlo como hombre, una película en la que dieron vida a unos hermanos y que pronto se estrenará.

“Estamos enfocándonos en los proyectos que nos gustan. Queremos escribir, a Mauricio le gusta mucho crear, entonces tenemos por ahí proyectos en puerta. Hay otros para los que nos estamos asociando con otras personas, con amigos que nos gusta lo que hacen. Estamos haciendo alianzas muy divertidas”, dijo la actriz.

Además, la hija de Eugenio Derbez comenzará las grabaciones de una nueva serie de Netflix, creada por Manolo Caro, en la que compartirá créditos con Cecilia Suárez y Verónica Castro. El show será su tercera colaboración con la plataforma de streaming, luego de hacer Easy y el filme Win It All, que protagonizó junto a Jake Johnson (New Girl).

“Está es una película original de Netflix. Está toda en inglés, es 100 por ciento improvisada. Es un género muy divertido, es independiente y estamos empezando a hacer cosas muy padres”, añadió la joven.

Alejándose de la popularidad de su padre, Aislinn tiene planes en cine y TV, y es la imagen para distintas marcas, como una línea de bloqueadores solares que recientemente salió al mercado.

“Lo que he conseguido ha sido consecuencia de muchas ganas, de amor a lo que hago y de mucho trabajo. Está dando frutos todo lo que hice los años anteriores y muy feliz porque estoy haciendo justo lo que más amo”, dijo la actriz.

BREVE BIO

Nombre: Aislinn Derbez

Profesión: actriz y modelo

Nacionalidad: mexicana

Edad: 30 años

Estado civil: casada con Mauricio Ochmann

DOS PREGUNTAS para Aislinn Derbez

¿Cómo balancean su vida personal con la profesional?

“Es por temporadas que estamos muy ocupados, y otras, que le damos espacio y prioridad a la relación. Depende 100 por ciento de las decisiones que vayamos tomando”.

¿Qué sientes de trabajar próximamente con Verónica Castro y Cecilia Suárez?: “Son actrices a las que admiro muchísimo. Vamos a poder hacer una mancuerna muy divertida y hacer cosas increíbles”.

Texto de Fidel Orantes/Agencia Reforma