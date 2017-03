ACTUALIZACIÓN: Autoridades aclaran que supuesto tiroteo en escuelas de Georgia no fue real

El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI por sus siglas en inglés) aclaró hace unos momentos que los supuestos disparos que se reportaron en dos escuelas del condado de Jackson fueron una farsa.

El jefe de la policía del pueblo de Jefferson, Joseph W. Wirthman, dijo a WSB-TV, cadena hermana de MundoHispánico, que no hubo informes de disparos, pero que la policía buscó en una de las escuelas al posible pistolero.

Sin embargo, no lograron identificar a ningún tirador.

Ambas escuelas fueron desalojadas a eso de las 9:30 de la mañana, pero todos los centros educativos del condado de Jackson permanecen cerrados a estas horas.

Las secundarias afectadas fueron Jackson County High School y East Jackson High School.

El distrito escolar informó que decidió evacuar los centros educativos después de recibir una llamada telefónica anónima alegando la amenaza.

El GBI dijo que el asunto pareció ser un engaño.

