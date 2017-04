Un hombre fue encontrado muerto en medio de materiales peligrosos en un edificio de apartamentos cerca de Hyde Park en la mañana del miércoles.

Según el jefe de medios del departamento de bomberos, Juan Hernandez, los paramédicos respondieron cerca de las 2:30 a.m. a una llamada sobre un hombre inconsciente encontrado en una habitación del edificio de la calle East 53rd Street, reportó el Chicago Sun Times.

The level 2 hazmat at 1209 east 53 is now secure. No environmental danger. Cfd picking up CPD investigating

