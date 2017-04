Vivía en una vieja troca y ahora tiene la colección de autos más impresionante del mundo

Seguro has leído muchas historias de superación o libros de autoayuda, pero tal vez no has conocido una donde haya una colección de autos Y esta lo tiene todo. El protagonista pasó de vivir con su familia en una vieja troca a poseer los autos más sorprendentes del mundo.

Manny Khoshbin es el protagonista. Es un iraní quien vive el “sueño americano”. Se ha hecho famoso por sus publicaciones en Instagram, donde muestra su lujoso estilo de vida.

Pero no siempre fue así. Manny no nació en una cuna de oro ni tuvo contactos que lo condujeran a la riqueza que hoy ostenta. Como él mismo ha dicho: no le dieron el éxito; lo buscó.

En una entrevista que le efectuó Forbes meses atrás, contó que a los 14 años abandonó Irán junto a su familia para vivir en EEUU.

Ya en Norteamérica, sus padres, sus hermanos y él vivieron durante un tiempo en una camioneta hasta que el papá logró ahorrar el suficiente dinero para alquilar una residencia.

Mientras tanto, Manny también empezó a trabajar para ahorrar. Así, fue un empleado de mantenimiento en la tienda K-Mart, luego decidió vender nueces y caramelos de puerta en puerta, y después quiso emprender su negocio.

Pero no fue fácil. Según cuenta en su Instagram, fue estafado y perdió los ahorros de su vida. Más tarde, tras comenzar de cero, consiguió empleo en una compañía hipotecaria, y un año después, cuando tenía 21, fundó su empresa hipotecaria. Sin embargo, la cerró porque las tasas subieron de manera exorbitante.

Así que con sus ahorros abrió un supermercado, que luego también cerró porque la competencia se llevó a todos sus clientes y quedó casi en bancarrota.

¿Qué hizo Manny? Investigó en Internet, aprendió sobre bienes raíces y logró comprar su primera propiedad. Luego la vendió y fue creando su verdadero negocio: bienes raíces.

En la actualidad, la fortuna de Manny está valorada en más de $100 millones y, con tanto dinero y amor por los autos, ¿por qué no tener una colección?

Colección de autos sublimes

Aunque no se precisó cómo nació la pasión de Manny por los vehículos, lo cierto es que sabe seleccionarlos.

En el garaje de su mansión en California hay exclusivos superautos como Bugatti Chiron, Porsche 918 Spyder, Porsche Carrera GT, McClaren P1, Pagani Huyara de Hermes, Saleen S7 TT, Lamborghini Aventador, Koenigsegg Agera, Mercedes G-Wagons, Rolls Royces y muchos más.

La historia de Manny, de empleado a millonario, se forjó con perseverancia y dedicación. Así que no esperes que te llegue el éxito; búscalo.

Y mientras tanto, sueña con su colección de “naves”.

