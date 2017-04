Un ‘pretty car’ para un ‘pretty boy’… Maluma (FOTOS)

Con el exitazo del que goza, Maluma no podía “andar a pie”… y ha cautivado a todo mundo, al compartir en Instagram una foto junto a su Porsche.

DE ROCE… ???? Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 2:43 PDT

Se trata de un Porsche negro mate, que arrancó los suspiros de más de una de sus fans, pero al parecer también provocó la molestia de otros usuarios.

Para empezar, lo compararon con su compatriota colombiano JBalvin, de quien aseguran “jamás saca sus lujos, humildad por favor”.

Mira el video más visto de la semana: Autos y relojes, una combinación de lujo

Mientras que otro usuario comentó que “primero piensan en ellos, no en la gente pobre”, a lo que alguien más dijo que “solo por tener caleta de plata andan presumiendo”, y otro se atrevió a decir que “gracias a nosotros te compraste ese auto”.

Y tal parece que Maluma se ha dado cuenta de todos esos reclamos, porque en su cuenta de Facebook él mismo escribió: “Nadie sabe lo que he pasado he trabajado fuerte y mi lugar me lo he ganado, todos dicen que por mi imagen he pegado, aquí no hay soberbia, miren los resultados”, con esta foto en la que aparece nuevamente junto al Porsche.



Obviamente sus fans siempre salen a defenderlo y le escribieron en Instagram: “Fruto del trabajo honrado, que lo disfrute parcero”, “qué niño tan lindo, Dios te Bendiga y te siga prosperando, conozco tu historia cuando estudiabas y le ayudabas a tu madre, Dios premia al buen hijo”.

En otra imagen, Maluma aparece junto al exnovio de JLo, Casper Smart.