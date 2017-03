Trump sorprende al recibir ‘camioneros’ en la Casa Blanca (VIDEO)

En un curioso suceso ocurrido este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se subió a un camión Mack estacionado en el césped de la Casa Blanca, en Washington, e hizo creer a los presentes que iba conducirlo.

La acción de Trump, según reseña Time, fue una manera jocosa de darle la bienvenida a los representantes de la mencionada fábrica de autos a la Casa Blanca.

Antes de reunirse con directores ejecutivos de la Asociación de Camioneros Americana para debatir sobre sus medios de subsistencia y efectos negativos de esa industria en la salud de los camioneros, Trump pretendió conducir el camión, mientras decenas de personas le tomaban fotos. Una vez en el puesto del piloto, tocó la bocina al menos seis veces, detalló Time.

“Me honra recibir a tantos camioneros y líderes de esta industria en la Casa Blanca”, dijo Trump durante el encuentro, según un video publicado por el Washintong Post.

“América depende de ustedes y ustedes trabajan muy duro por América”, comentó.

“Nadie conoce América como los camioneros. Los ves todos los días. Los ves en cada cerro, cada valle y sobre cada bache en nuestras carreteras que tienen que ser reconstruidas”, expresó Trump, de acuerdo con la reseña de USA Today.

Y así, al llegar el momento de actuar como un camionero ante la prensa, Trump dio su mejor actuación.

???? Trump boarded a semi-truck and honked the horn during a visit by leaders of the trucking industry to the White House pic.twitter.com/SbFX4YlWi6

— POLITICO (@politico) March 23, 2017