Tesla va un paso por delante (FOTOS Y VIDEO)

La verdad es que cosas muy curiosas en la vida. No nos cuesta imaginar los aviones comerciales volando e incluso aterrizando automáticamente, con piloto automático, a pesar de la multitud de factores que influyen en un vuelo y las posibles situaciones de peligro que pueden ocurrir, que las computadoras pueden resolver más velozmente que la mente humana. Quizás no nos extraña porque ya no es novedad, ya estamos acostumbrados a oírlo. Pero que un automóvil maneje por sí solo, en piloto automático, es más difícil de creer. Aceptamos que un avión se encuentre en medio de una tormenta y salga airoso de ella, pero nos cuesta imaginar lo que haría un automóvil si se atraviesa un perro.

Los automóviles eléctricos Tesla son un prodigio de diseño y tecnología. No solo son unos autos de líneas exteriores estilizadas y refinadas, elegantes interiores y prestaciones sin igual en el mercado hoy en día. Como innovadores y con el futuro en mente, Tesla fue más allá tecnológicamente habiendo empezado a incorporar en sus autos fabricados entre septiembre del 2014 a octubre del 2016 de una primera generación de piloto automático que lograba que autónomamente tomasen las curvas, cambiasen de carriles y entrasen y saliesen en las autopistas, además de estacionar por si solos tanto en paralelo como en perpendicular.

Hoy la novedad es el lanzamiento de la segunda generación del piloto automático con enormes mejoras que casi lo hace infalible. Ocho cámaras alrededor del auto proporcionan 360 grados de visibilidad hasta 250 m de distancia. Doce sensores de ultrasonidos complementan la visibilidad, permitiendo detectar objetos duros o blandos. Un radar frontal suministra más información aun, con capacidad de ver a través de lluvia, niebla, polvo e incluso el auto que está delante. Un potente computador analiza toda la información y manda las señales necesarias para actuar sobre los mandos y componentes del auto.

Elon Mask, director ejecutivo, cofundador e ingeniero de desarrollo de producto de Tesla, comentó en rueda de prensa: “Las bases están sentadas para el desplazamiento del auto totalmente autónomo. El sistema es dos veces más seguro que el manejo humano, quizás más aún”.

“Los vehículos Tesla podrán viajar por sí solos desde Los Ángeles a Nueva York para finales del 2017, como prueba de esta nueva tecnología”, puntualizó.

Imaginamos que la competencia saltará también a este terreno y pronto habrá más fabricantes y modelos autónomos, que esperamos nos alivien del tedioso trabajo de manejar en el tráfico o ir de viaje sin estrés. Qué maravilla, ¿no?

(Redacción: Guillermo de la Corte)