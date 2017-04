Rápidos y Furiosos conducirá la adrenalina al… ¿espacio?

Seguramente no debe existir un amante de los autos que no haya visto la saga de Rápidos y Furiosos y sus sorprendentes escenas de acción surrealistas, pero, ¿podría Dominic Toretto llevar la adrenalina al espacio? Alguien preguntó y el guionista respondió.

A un par de días de estrenarse The Fate of the Furious, la octava película de Rápidos y Furiosos, cuyos superautos incluso han “volado” por el cielo, Chris Morgan, escritor de las cintas desde la tercera entrega, respondió al sitio Upprox que en varias oportunidades le han preguntado si la familia Toretto viajará al espacio en algún momento.

“Recibo diferentes versiones sobre esa misma pregunta. Me dicen: ‘¿Irán al espacio?’, o, ‘Por favor, dime que no harán una película en el espacio porque si lo hacen, ahí me pierden’… La única forma en que vayamos al espacio es si tuviéramos algo bueno”, respondió Morgan entre risas.

Según Upprox, para Morgan, aunque suene ridículo, existe solo una leve opción de hacer viable esa idea.

“¿Qué tal si el hermano perdido de Dominic Toretto, Richard B. Riddick (personaje que interpreta el mismo Vin Diesel en la trilogía de Pitch Black, The Chronicles of Riddick y Riddick), se apareciera de repente?”, comentó Morgan.

Tal vez lo fanáticos de ambos filmes pagarían por ver ese encuentro, pero hasta ahora solo es un producto imaginario, porque Morgan aseguró que no hay planes para que Rápidos y Furiosos llegue al espacio.

“Pero, nunca digas nunca. Si se nos ocurre algo perfecto y tiene sentido, será increíble”, concluyó el guionista.

Y tú, ¿crees factible que el equipo de Toretto salga del planeta?

